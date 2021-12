Taux de taxation stable et hausse de l’évaluation à Dolbeau-Mistassini

Le budget comme tel a été adopté à l'unanimité en soirée lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal. Le plan triennal d'immobilisations a aussi été accepté.

Lors de la présentation du budget faite aux médias, lundi, le maire André Guy a expliqué que le conseil municipal avait été contraint de faire des choix pour éviter un important rehaussement du compte de taxes.

La réfection du réseau d'égouts et d'aqueduc et le renouvellement de la flotte de véhicules et de la machinerie ont notamment été priorisés. La réalisation de certains projets touristiques a donc été mise sur la glace, dont l'agrandissement du Centre touristique Vauvert. On n'a pas eu le choix de se restreindre à ce niveau-là en 2022 en espérant qu’en 2023, il va se dégager une certaine marge de manœuvre pour nous engendrer de plus grandes possibilités de réalisation , a expliqué le maire.

Une année d'investissements

Il n'en reste pas moins que le plus gros des dépenses liées au programme triennal d'immobilisation se fera l'an prochain. La Ville de Dolbeau-Mistassini compte injecter 8,3 millions de dollars. La plus grosse part, soit 5,5 millions de dollars, ira à la réfection des parcs, mais surtout au développement du parc de la Friche, qui comprendra de nouvelles surfaces de jeux et de loisirs.

Pour une première fois depuis 25 ans, la Ville aménagera une nouvelle rue résidentielle avec services d'égouts et d'aqueduc près de l'hôpital. Dès septembre 2022, elle espère vendre une dizaine de terrains à des promoteurs prêts à y construire des unités allant de quatre à six logements. Elle espère ainsi contrer la pénurie qui sévit dans le secteur et qui freine l'arrivée de travailleurs et de nouvelles familles. Le projet évalué à un peu plus d’un million de dollars devrait s'autofinancer grâce à la vente des terrains.

Dans la situation actuelle où il n’y a plus de terrains de disponibles pour du multilogements et qu’on a des demandes vraiment pressantes de logements, la Ville a décidé de sortir de cette espèce de moratoire , a expliqué le directeur général Frédéric Lemieux.

Le budget de 2022 s'élèvera désormais à 27 481 987 $, soit une augmentation de 4,84 % par rapport à l'année précédente. La forte inflation et l'indexation de la masse salariale expliquent, en partie, cette nouvelle réalité. La dette devrait, quant à elle, augmenter de deux millions de dollars pour s'élever à 23 millions de dollars.