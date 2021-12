Un budget prudent à Rivière-du-Loup pour 2022

Malgré l'incertitude économique de la dernière année, la Ville de Rivière-du-Loup présente un budget de 52,9 millions de dollars et réussit même à dégager un petit surplus.

Les propriétaires résidentiels verront leur compte de taxes augmenter de 3,8 %. Concrètement, pour une résidence de 205 000 $ cette hausse du compte de taxes sera de 109 $.

Le taux de taxation par 100 $ d'évaluation augmentera de 4,5 % pour les immeubles commerciaux et industriels.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, rappelle qu'un gel du compte de taxes cette année aurait pu forcer le conseil à imposer des hausses importantes du taux de taxation dans quelques années.

« Chaque fois qu'on n'augmente pas le compte de taxes pour répondre aux besoins qu'on a, ça augmente le risque à frapper un mur. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le maire Bastille rappelle que les dépenses de la ville ont augmenté de 3 millions de dollars entre 2021 et 2022. Le coût des assurances, la hausse des frais d'utilisation des services de la Sûreté du Québec et surtout l'augmentation du prix de l'essence sont en partie responsables de la hausse des dépenses.

Jacques Moreau, trésorier de la ville de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'endettement net de la Ville continue d'augmenter, mais les élus maintiennent que cette hausse n'a rien d'inquiétant. De 57 millions de dollars l'an dernier, l'endettement de la ville est passé à 60,6 millions de dollars cette année.

Le trésorier de la Ville de Rivière-du-Loup, Jacques Moreau, ne s'inquiétera pas tant que la valeur des immobilisations augmentera plus rapidement que son endettement.

« Une ville qui se développe ne peut pas avoir un endettement à zéro! » — Une citation de Jacques Moreau, trésorier de la ville de Rivière-du-Loup

Le plan triennal d'immobilisation a subi une cure minceur. Entre 2022 et 2024, les élus projettent d'investir 100 millions de dollars dans différents projets. Près de la moitié de ces projets devraient se réaliser l'an prochain. Parmi ceux-ci, on retrouve l'agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard et la construction de la nouvelle caserne incendie.

Mario Bastille souligne que l'objectif de son conseil est de ralentir tranquillement le rythme des projets tout en assurant le maintien des actifs actuels.