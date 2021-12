La Ville de London resserre les règles pour les employés non vaccinés

Les responsables de la Ville de London renforcent leur politique en matière de vaccination contre la COVID-19. Les employés non vaccinés, quelles que soient leurs raisons, devront désormais se soumettre à des tests antigéniques rapides deux fois par semaine, s'ils se rendent au travail.

Les nouvelles mesures entrent en vigueur ce mardi. Les tests seront fournis par la Ville et les employés devront présenter une preuve de résultats.

À London, environ 130 travailleurs ont présenté un document juridique les dispensant de la vaccination contre la COVID-19.

Jusqu'à présent, les employés pouvaient simplement signer un document indiquant qu'ils sont exemptés du vaccin pour des raisons médicales ou des raisons relevant du Code des droits de la personne de l'Ontario, comme la religion ou la croyance, sans autres vérifications.

Les nouvelles mesures interviennent alors que le nombre de cas continue d'augmenter dans la région, et après que certains pompiers et travailleurs extérieurs eurent manifesté leur inquiétude de travailler aux côtés des collègues non vaccinés.

Les pompiers sont les seuls premiers intervenants de la Ville de London qui ne sont pas tenus de se faire vacciner contre la COVID-19, comme condition d'emploi.

Le port d'équipement de protection individuelle obligatoire

La Ville veille également à ce que les employés utilisent l'équipement de protection individuelle requis, notamment les lunettes, dans les véhicules municipaux tels que les camions de pompiers, les camions à ordures et les chasse-neige.

La Ville ne rend pas les rappels obligatoires, mais recommande fortement à tous les employés de recevoir leur troisième dose dès que possible, a déclaré un porte-parole.