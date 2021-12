Hausse du compte de taxes de 2,88 % à Shawinigan en 2022

Les Shawiniganais qui possèdent une maison unifamiliale d’une valeur de 158 100 $ paieront ainsi un montant moyen de 2894,52 $, soit 81,13 $ de plus que l’année précédente.

La Ville rapporte avoir dû faire des choix difficiles pour limiter la hausse de taxes tout en maintenant la qualité des services. Chacun des départements a été invité à réduire ses dépenses de façon importante pour contrer l'inflation, dont le taux est supérieur à 4 %.

La tarification pour l’approvisionnement en eau reste la même. Elle s’établit à 199,50 $, alors qu’elle aurait dû augmenter à 255 $. La ville a décidé de la maintenir au même tarif en raison des ajustements qui seront nécessaires dans le dossier de la station d’eau potable du Lac-à-la-pêche.

Il y a eu un mauvais départ de l'usine, elle a donc fonctionné à beaucoup moins de coûts. C'est difficile de statuer sur une augmentation de la taxe quand une partie importante [de l’usine] ne fonctionne pas. Il y a des montants qui se sont accumulés qui nous ont permis de geler la tarification. On devait initialement passer de 199 $ à 210 $, puis à 255 $. On avait en réserve suffisamment d'argent pour geler la tarification , a expliqué le maire Michel Angers.

Les contribuables shawiniganais devront toutefois débourser 13,50 $ de plus pour le service de la dette qui a trait au service d’eau potable, pour un total de 65 $ par résidence. Rappelons que la station de traitement de l’eau potable au lac des Piles fonctionne.

Rien sur la station du Lac-à-la-pêche

Aucun montant n’a été réservé dans le budget pour la station de traitement de l’eau potable qui défraie les manchettes depuis des mois.

Michel Angers a expliqué que la Ville ignore tout simplement le travail qui sera effectué pour la remettre en fonction. Les coûts sont donc difficiles à prévoir, a-t-il indiqué.

C'est une situation qui est difficile à vivre pour les citoyens et l'administration municipale. La réception du ministre Charette a été excellente. On aura une rencontre en début d'année avec le ministère des Affaires municipales. On va discuter de toute cette question, mais je sais que le premier ministre m'a assuré de l'accompagnement du gouvernement , a-t-il fait valoir.

Le maire de Shawinigan a rencontré le ministre de l’Environnement la semaine dernière pour discuter de pistes de solution dans ce dossier.

La station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche est située dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan. Photo : Radio-Canada

Un projet abandonné, un autre sur la glace

La Ville de Shawinigan a également adopté son plan triennal d’immobilisations (PTI) de 2022 à 2024. Elle prévoit des investissements de 78,6 M$ sur trois ans, dont 59 % seront injectés dans les infrastructures.

Trois projets d’infrastructures de 2021 d’un total de 1,8 M$ sont reportés au plan triennal d’immobilisations PTI . Il s’agit de la piste multifonctionnelle Biermans-Chahoon, d’un site de jeux d’eau dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides et d’une piste pump track dans le secteur Saint-Georges. Cette piste va d’ailleurs remplacer le projet de patinoire couverte dans ce secteur.

On était parti avec de bonnes intentions. On parlait d'environ 450 000 $. On voulait en avoir quelques-unes dans différents secteurs de la ville. Mais là on parle maintenant d'1 M$. C'est essentiellement pour l'hiver seulement. On a de la difficulté à trouver des employés pour entretenir les patinoires , s’est désolé le maire.

Le projet de chalet de service Beau-Rivage est pour sa part en réévaluation. La flambée du prix des matériaux au cours de la dernière année force la Ville à mettre le projet sur la glace jusqu'à nouvel ordre.

Moins pour déneiger

Le budget de déneigement subit une baisse de plus de 800 000 $. Shawinigan réserve 8,9 M$ pour l'entretien de son réseau routier, dont 1100 km sont à déneiger.

Ce n'est pas un pari. On évalue qu'à 8,9 M$, on devrait arriver. Si on a un hiver exceptionnel, on ira puiser dans le surplus accumulé pour être capable de combler éventuellement un déficit [...] Il n'y a aucune diminution de services... on a le même niveau de services. On se dit juste qu'on va amputer un 800 à 900 000 $ sur le budget de la neige, sans prendre de risque. On s'est assuré que le budget avait été bien évalué par nos équipes de travaux publics , a assuré le maire.

Avec la collaboration de Jonathan Roberge