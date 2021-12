Donner son temps en cadeau

« Ici, à la Boussole, je me sens utile », confie Camille Le Guellec, dont la mission de bénévolat dans cette organisation communautaire a débuté il y a six mois.

L'organisme francophone offre différents services aux personnes dans le besoin, comme l’aide alimentaire, l’accès au logement et le soutien à la recherche d’emploi. Je pense que c'est un gros soulagement pour certaines personnes qui arrivent ici, dans une province anglophone, de savoir que La Boussole est présente pour elles , affirme pour sa part, Macy Doumbia, qui s’implique dans l’organisme depuis deux ans.

Macy Doumbia pense qu'une expérience de bénévolat contribue à briser les codes et à réduire les préjugés. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Le lien social au coeur de l'expérience

Sur la centaine de personnes qui auront recours au service de banque alimentaire cette journée-là, une trentaine sont des bénéficiaires réguliers. On devient amis avec certains, parce qu'ils nous racontent leur parcours, leur quotidien , raconte Macy Doumbia. Ces relations deviennent alors une source de motivation pour poursuivre la mission, semaine après semaine.

« Quand j'ai terminé une journée à La Boussole, je me sens vraiment pleine d'énergie, pleine de joie, du fait de pouvoir discuter avec les gens, d'avoir créé du lien social, d'avoir pu aider. Je me sens vraiment pleine de gratitude. » — Une citation de Émilie Bréhin, bénévole

Émilie Bréhin consacre son temps à la réalisation d'actions bénévoles dans différents organismes de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Des liens se créent également au sein du groupe de bénévoles. En venant ici, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis maintenant , explique Macy Doumbia. On est vraiment une équipe conviviale. On s'entraide beaucoup , renchérit Émilie Bréhin, bénévole à La Boussole depuis deux ans.

« Une fois partie de La Boussole, je me dis que j'ai servi à quelque chose aujourd'hui [...] J'ai pu aider les gens. J'ai pu leur donner à manger, leur donner un sourire, leur partager une petite discussion, et ça fait plaisir. » — Une citation de Camille Le Guellec, bénévole

Une occasion de croissance personnelle

Malgré les difficultés qui peuvent survenir, le bénévolat est une occasion d’en apprendre davantage sur les autres et sur soi-même, selon Camille Le Guellec. Parfois, on est en contact avec un public qui peut avoir des troubles psychologiques ou des personnes qui sont en grande précarité, et ça peut être difficile [...] Mais ce qui est bien ici, c’est qu’on a le soutien de l'équipe.

Le désir de rencontrer d'autres francophones et d'améliorer les choses dans la communauté a poussé Camille Le Guellec à s'engager auprès de La Boussole. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

L’organisme offre des formations aux bénévoles, et des intervenants sont présents en tout temps pour soutenir les bénévoles : Si on a besoin de parler, d'échanger avec eux, ils sont là pour nous aider, pour nous épauler , explique Macy Doumbia. Selon elle, ce soutien vient alléger les difficultés qui peuvent survenir et permet de les transformer en apprentissage. « Si vous avez du temps à donner, que vous aimez partager et découvrir de nouvelles choses, créer des liens, il ne faut surtout pas hésiter à faire du bénévolat », affirme-t-elle.

Selon Émilie Bréhin, il est important que la personne soit bienveillante, qu’elle soit capable d’empathie et qu'elle ne porte pas de jugement sur les bénéficiaires.

« Donner de son temps, c’est toujours gratifiant. On a toujours besoin, et honnêtement ça fait plaisir et on apprend à être humble, à ne pas juger, et à être plus tolérant. » — Une citation de Macy Doumbia