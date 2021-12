Le Centre des sciences à Moncton coûtera beaucoup moins cher que prévu

Ce projet majeur – évalué à 700 millions $ – a été annoncé en grande pompe en avril dernier. Il comprend la rénovation du bâtiment qui accueille le Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique et les bureaux de Pêches et Océans Canada – situé en face du CHU Dumont – et la construction d’une imposante annexe.

En point de presse, lundi, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a annoncé qu’une étape de plus a été franchie.

Le contrat de conception architecturale de 23,6 millions $ a été accordé à la firme torontoise Diamond Schmitt. Un contrat de 5,8 millions $ a aussi été accordé à l’entreprise québécoise Pomerleau pour gérer les premiers travaux.

Selon Dominic LeBlanc, Pomerleau va aussi gérer les autres étapes de la construction, dont la valeur totale devrait se chiffrer à plus de 300 millions $.

La facture projetée a donc diminué de plus de la moitié depuis l’annonce du projet en avril dernier. Elle est passée de 700 à 325 millions $ en quelques mois à peine, ce qui réjouit Dominic LeBlanc.

La bonne nouvelle pour les contribuables canadiens, c’est que les coûts estimés il y a deux ans, quand le gouvernement a fait le processus d’appel d’offres, on a eu de meilleurs prix , a-t-il dit.

Il assure que le fait que le projet coûtera moins cher que prévu n’aura pas d’impact sur le projet comme tel.

Ça ne va pas du tout réduire l’ampleur du projet. Au contraire, ça va nous amener le même projet, possiblement à un prix moins élevé qu’on avait pensé il y a un an et demi , a dit Dominic LeBlanc.

Le ministre garde cependant la porte ouverte à des investissements supplémentaires au cours des prochains mois et des prochaines années, si nécessaire.

Pendant la prochaine année, les ingénieurs, les architectes et Pomerleau vont regarder les détails de la construction. Il se peut qu’il y ait des ajouts au fil des prochaines années qui vont augmenter le prix total , explique-t-il.

Les travaux en vue de l’expansion du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique doivent débuter le printemps prochain et se poursuivre jusqu’en 2030.