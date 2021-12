Un sapin de Noël pour dénoncer l’inaction d’Ottawa face au « trou noir »

À Forestville et à Sept-Îles, les membres de l’Alliance interprovinciale ont déposé lundi matin un arbre de Noël devant les bureaux de Service Canada.

L’arbre, décoré de petites affiches qui représentent le trou noir et de cartes de Noël, vise à dénoncer la période pendant laquelle des travailleurs se retrouvent sans prestation d’assurance-emploi l'hiver.

L’Alliance, constituée de membres d'Action-Chômage Côte-Nord, de la Confédération des syndicats nationaux CSN , des Métallos et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ , demande une fois de plus au gouvernement fédéral de simplifier l’accès à l’assurance-emploi pour tous les travailleurs saisonniers de la région.

Le représentant de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, presse le gouvernement Trudeau de réformer le régime.

Les boules qu’on retrouve dans le sapin symbolisent le trou noir que des gens vont vivre après les Fêtes sans l’assurance-emploi. Et nous, on considère que c’est injuste, il n’y a aucune raison que ces gens tombent dans le trou noir parce que le gouvernement ne veut pas agir , martèle M. Savard.

Des cartes de Noël ont également été remises à l'attention du premier ministre Justin Trudeau et à tous les députés de la Chambre des communes. On peut y lire : Monsieur Trudeau, le trou noir ce n’est pas un cadeau, la réforme doit prendre forme .

La coordonnatrice d'Action-Chômage, Line Sirois Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La coordonnatrice d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, dénonce les délais de traitement des demandes d’assurance-emploi. Au bureau, des gens nous appellent pour dire qu’ils ont des délais d’attente jusqu'à trois mois et j’ai vu jusqu’à six mois avant d’avoir une réponse à leur demande de chômage. C’est inacceptable , renchérit Mme Sirois.

« Il n’y a personne qui peut vivre sans revenu pendant deux, trois mois. Il n’y a personne qui peut faire ça. » — Une citation de Line Sirois, coordonnatrice d’Action-Chômage Côte-Nord

Des membres de l’Alliance interprovinciale ont déposé un arbre de Noël devant les bureaux de Service Canada. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Dans un communiqué envoyé lundi, le Bloc québécois a également réaffirmé son appui pour une réforme du programme d’assurance-emploi. Le parti politique presse le gouvernement de Justin Trudeau de remplir sa promesse électorale formulée en 2015.

Le gouvernement fédéral a entamé cet été des consultations pour entreprendre une réforme du programme d'assurance-emploi. Pour les membres de l’Alliance, il est temps de passer à l’action après des années à demander une réforme.

Dans le budget de 2021, le gouvernement prévoyait 5 millions de dollars pour consulter les Canadiens au cours des deux prochaines années pour orienter la réforme du régime.