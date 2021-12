Plusieurs produits de la SAQ introuvables en Abitibi-Témiscamingue

Le manque d’approvisionnement en produits alcoolisés s’explique notamment par la grève des employés des centres de distribution de la Société d’État, qui a pris fin le 18 décembre. L’entente de principe survenue le13 décembre a finalement été ratifiée.

Le porte-parole de la Société des alcools du Québec SAQ , Yann Langlais Plante, avertit toutefois que le retour des travailleurs dans les entrepôts ne signifie pas que les inventaires reviendront à la normale à court terme.

Nous continuons également de concentrer nos énergies sur le réapprovisionnement de notre réseau et nos partenaires d’affaires. Quelques semaines seront toutefois nécessaires pour un retour à la normale , souligne-t-il dans une déclaration par courriel.

À l'approche de Noël, plusieurs produits sont manquants sur les tablettes de la SAQ de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Des dépanneurs touchés

Les difficultés d’approvisionnement touchent également des commerces de proximité autorisés à vendre des produits de la SAQ, comme au dépanneur du quartier Beaudry à Rouyn-Noranda.

Le copropriétaire, Christian Dugré, doit se rendre directement à la SAQ de Rouyn-Noranda pour aller chercher ses commandes. Il a souvent de la difficulté à les recevoir à temps.

Ils ont pris du retard avec les livraisons. Ils font ce qu’ils peuvent. J’avais une commande hier [le 16 décembre], mais je vais la recevoir demain [18 décembre] , constate-t-il.

Le copropriétaire du dépanneur de Beaudry, Christian Dugray. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Les clients à la recherche de certains produits manquants sont toutefois compréhensifs vis-à-vis de la situation, selon M. Dugré.

Les clients s’informent, mais ils sont au courant aussi. Ils comprennent. Il y en a qui sont déçus, mais ils savent que ce n’est pas de notre faute. On fait ce qu’on peut avec l’accessibilité qu’on a , explique-t-il.

Bien qu’elle soit limitée dans ses commandes, la copropriétaire du Dépanneur Au Petit Castor de Arntfield, Véronique Marseille, a réussi à limiter les contrecoups de la grève des employés des centres de distribution de la SAQ.

On reste attentifs. On met le plus possible d’inventaire de côté pour être en mesure de continuer à offrir certains produits qui sont en rupture de stock à la clientèle , indique-t-elle.

Les copropriétaires du Dépanneur Au Petit Castor, Véronique Marseille et son conjoint. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Les produits régionaux en demande

Depuis quelques semaines, le copropriétaire du Domaine DesDuc au Témiscamingue, Richard Dessureault, remarque un intérêt accru pour les vins du vignoble.

Je remarque qu’il y a une demande accrue d’information cette année sur notre page Facebook à savoir si nos produits sont disponibles en dehors du vignoble, où, quand et comment. Est-ce que c’est dû à la pandémie ou aux problématiques que la SAQ vit actuellement? J’aurais de la difficulté à être très direct là-dessus , soutient-il.

Le Dépanneur Au Petit Castor compte par ailleurs miser sur les produits alcoolisés de l’Abitibi-Témiscamingue.

On a de beaux produits en ce moment, des produits québécois, des produits régionaux. On invite les gens à essayer de nouvelles affaires. Quand ils n’ont pas le produit qu’ils recherchent, on peut les inviter à tenter de nouvelles expériences, parfois, c’est satisfaisant , fait remarquer Mme Marseille.

Au risque de ne pas trouver exactement ce qu’elles veulent, certaines personnes pourraient être tentées de se rendre en Ontario dans les prochains jours. En date du 17 décembre, les succursales de la LCBO de Kirkland Lake, Matheson et Temiscaming Shores, à environ une centaine de kilomètres en moyenne de Rouyn-Noranda, confirment que les tablettes étaient presque toutes garnies.