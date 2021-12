Les Raptors suspendent leurs entraînements d’équipe

Il s'agit d'une mesure de précaution mise en place alors que le match des Raptors contre le Magic d'Orlando, lundi soir, a été reporté en raison d'une éclosion de COVID-19 chez le Magic.

Les Raptors ont également été accablés par le coronavirus. L'équipe a ajouté Gary Trent fils à la liste des protocoles de la NBA, où il rejoint l'attaquant vedette Pascal Siakam et la recrue Dalano Banton.

La nouvelle méthode d'entraînement de l'équipe torontoise consiste à mettre en présence un seul joueur et un seul entraîneur lors d'exercices de contrôle du ballon vers le filet.

Il y a six paniers au centre d'entraînement des Raptors, mais un porte-parole de l'équipe a précisé qu'ils limiteraient probablement l'entraînement à quatre d'entre eux.

Tous les joueurs et le personnel de l'équipe seront testés avant d'entrer au centre sportif OVO.

Le prochain match de Toronto est prévu mercredi à Chicago.

Le match contre le Magic au Scotiabank Arena est l'un des nombreux reportés par la NBA. Les matchs de dimanche entre Denver et Brooklyn, Cleveland et Atlanta et La Nouvelle-Orléans et Philadelphie ont aussi été reportés, tandis que le match de mardi entre les Wizards et les Nets a également été annulé.

Les Raptors connaissent bien les défis liés à la COVID-19. L'équipe a subi une éclosion majeure qui a touché plusieurs joueurs de premier plan et la plupart des entraîneurs en mars dernier, et le club a alors glissé au classement de l'Association Est pendant cette période, ratant les séries éliminatoires.

Le président de l'équipe Masai Ujiri a également annoncé qu'il avait été testé positif lors de son événement Giants of Africa, le 5 décembre. L'attaquant Precious Achiuwa vient d'effectuer un retour dans la formation, samedi, après s'être soumis au protocole COVID pendant 10 jours en raison d'un contact étroit.