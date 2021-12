La sanction d’ArcelorMittal pour infractions environnementales devrait tomber en 2022

Les faits reprochés ont été commis dans le secteur du complexe minier de Mont-Wright à Fermont entre 2011 et 2013.

Selon un jugement de 74 pages rendu le 15 octobre dernier par la juge Julie Riendeau, le groupe sidérurgique mondial a commis des infractions à la Loi sur les pêches en lien avec des rejets d’effluents miniers dont la concentration en matières en suspension excéderait la limite permise.

La Cour a aussi reconnu ArcelorMittal coupable d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses.

De son côté, la minière a fait savoir qu'elle portera en appel la décision de la Cour.

En 2019, ArcelorMittal avait tenté de contester une trentaine de chefs d’accusations qui pesaient contre elle devant la Cour supérieure, sans succès.

En refusant de reconnaître les dommages causés à la nature avoisinante et en décidant d'aller de l'avant avec un appel de la décision, ArcelorMittal serait en train d'ajouter l'insulte à l'injure, selon la coalition Pour que le Québec ait meilleur mine !.

Ugo Lapointe, porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine ! Photo : Radio-Canada / Archives

« Habituellement, les compagnies agissent de façon beaucoup plus responsable. » — Une citation de Ugo Lapointe, porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine !

D'après Ugo Lapointe, ArcelorMittal n’agit pas de manière responsable et refusant d’admettre ses erreurs comme le fait entre 80 et 90 % des grandes entreprises qui vont accepter les erreurs quelle commettent, vont payer une amende et vont tourner la page .

ArcelorMittal se défend toutefois d'entreprendre des démarches pour porter le jugement en appel.

Dans une communication avec Radio-Canada, la minière indique que le jugement soulève d’importantes questions concernant l’interprétation de certaines dispositions du Règlement sur les mines de métaux et de la Loi sur les pêches.

D'autres minières au Canada avaient écopé d'amendes s'élevant à 60 millions de dollars pour des déversements de substances nocives dans des rivières par le passé.

D’après les informations de Lambert Gagné-Coulombe