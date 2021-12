Fermeture des écoles et autres restrictions : entre soulagement et sidération en Outaouais

Dans le milieu de l’éducation, par exemple, on s’attendait à une fermeture des écoles, vu la forte hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la province.

En effet, en Outaouais, la santé publique a comptabilisé 349 nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end dernier. C'est environ le triple des cas recensés au courant de la fin de semaine antérieure.

La hausse des cas fait qu’on y avait pensé, c’était un petit peu prévisible , indique Nathalie Bédard, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires des Portages de l’Outaouais.

Nathalie Bédard, du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais, explique que la journée a été un "branle-bas de combat" Photo : Radio-Canada

Les écoles se préparaient déjà à envoyer les élèves à la maison avec du matériel informatique, au cas où leurs établissements devraient rester fermés en janvier. Il a fallu avancer la distribution de l’équipement, et organiser la distribution des tests rapides pour les prochains jours.

Il reste quelques écoles qui n’ont pas reçu les tests rapides , précise Mme Bédard. Les directions concernées vont demander aux parents de prendre rendez-vous ou de venir les chercher à la porte.

Kim Jessome préside pour sa part le comité de parents du Centre de services scolaire Portage-de-l’Outaouais. Elle reconnaît que certains parents sont un peu pris de court par la nouvelle, mais estime que pour la plupart, la fermeture anticipée des classes est un soulagement.

Il faut aussi comprendre que les jours à venir, bien qu’ils étaient très intéressants pour les enfants, n’étaient pas la période qui avait le plus d’apprentissage non plus, ajoute-t-elle.

« Assurément, c’est un casse-tête. Mais ce n’est malheureusement pas la première fois qu’on doit se revirer de bord assez rapidement. » — Une citation de Kim Jessome, présidente du comité de parents du Centre de services scolaire Portage-de-l’Outaouais

Les services de garde, une option?

Certains parents seront peut-être soulagés d'apprendre qu'au primaire, les services de garde seront ouverts dans les prochains jours. Mais les centres de services scolaires demandent aux parents de n'utiliser cette solution qu'en dernier recours, afin de minimiser les contacts.

Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs, estime que la fermeture anticipée des écoles est accueillie de façon positive dans le milieu scolaire (archive) Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

On veut avoir le moins d'intervenants possible sur place, le moins d'élèves possibles aussi, explique Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaires des Draveurs

On va prioriser les travailleurs de la santé et des services essentiels pour les services de garde, nous comptons sur la bonne foi des parents , ajoute-t-elle.

Le syndicat d'enseignants soulagé

Du côté du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, on voit la fermeture des écoles, dès mardi, comme une sage décision du gouvernement pour limiter les éclosions.

« C’est une bonne nouvelle pour protéger les élèves, les enseignantes et enseignants et aussi la population, car il y avait énormément de cas qui passaient par les écoles. » — Une citation de Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

Suzanne Tremblay estime que les prochains jours permettront aux enseignants, directions et conseils scolaires de planifier tant que possible la rentrée de janvier, même s'il reste beaucoup d'incertitude.

On espère que pour la rentrée, le gouvernement fera des annonces non pas la veille, mais avec quelques jours d’avance, pour permettre à tout le monde de se préparer , ajoute Mme Tremblay.

Nouvelle douche froide pour les bars et restaurants

Il y a quelques jours à peine, les restaurateurs et tenanciers de bar apprenaient qu’ils devaient réduire leur capacité à 50 %.

Aujourd’hui, les bars doivent fermer leurs portes, et les restaurants doivent fermer à 22 heures.

On pensait qu'on avait eu de mauvaises nouvelles jeudi, mais on voit que trois jours plus tard, bang, ça frappe encore plus fort , se désole Alexandre Leblanc, directeur général du café Aux 4 jeudis et du restaurant Piz'za-za.



Il tente de rester optimiste, malgré le nouveau coup de massue.

On n'a jamais baissé les bras dans les 21 derniers mois, on va s'arranger pour ne pas le faire encore cette fois-ci. Mais la boîte à solutions commence à être pas mal mince dernièrement , ajoute M. Leblanc.

Québec a annoncé la fermeture, entre autres, des bars, tavernes, casinos et salles de spectacles (archive). Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson (CBC)

D’un côté, on se sent un peu immunisés contre les mauvaises nouvelles qui arrivent, mais en même temps, ça va être un autre Noël très difficile. Je me sens révolté , explique Joe Rego, co-propriétaire du groupe Portobella, qui gère plusieurs restaurants dans la région.

Joe Rego et Isabelle Lacroix, copropriétaires de plusieurs restaurants à Gatineau Photo : Radio-Canada

Pour le moment, les restaurants peuvent encore servir les gens, mais avec les écoles qui ferment, avec toutes les restrictions, est-ce que ca vaut la peine de créer un menu et même d’ouvrir nos portes? se demande-t-il.

Les gyms referment leurs portes

À la Sporthèque de Gatineau aussi, on est habitués aux fermetures depuis le début de la pandémie. Mais chaque annonce reste un coup dur et Elaine Dupras, la directrice générale, n'avait jamais connu un préavis aussi court.

La Sporthèque de Gatineau a dû s'adapter en permanence depuis le début de la pandémie, entre fermetures, réouvertures et mesures sanitaires à mettre en place. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

« C'est décevant pour nous d'être obligés de licencier nos employés avant Noël. On a beaucoup d'étudiants qui profitent de la période des fêtes pour travailler et ramasser des sous. Ça vient contrer leurs plans » — Une citation de Elaine Dupras, directrice générale de la Sporthèque

Mme Dupras dit attendre des détails sur la fermeture, pour savoir si elle est totale ou partielle et donc si certaines activités pourraient rester ouvertes.



On n'a pas de détails non plus sur l'aide financière pour les employés, est ce que la Prestation canadienne d'urgence PCU va être de retour? Il y a beaucoup d'incertitude à l'heure actuelle , précise-t-elle.

Les cinémas doivent fermer ce soir

Pour les cinémas aussi, c’est comme un mauvais film qu’on a déjà regardé plusieurs fois. Ils ont appris, lundi à 13 h, qu’ils devaient fermer à 17 h.

On est complètement sidérés , a réagi Didier Farré, propriétaire du Cinéma 9, à Gatineau

Les gens appellent pour se faire rembourser leurs billets pour ce soir. On avait passé des commandes de friandises, de popcorn, qui vont être à jeter parce qu’on ne sait pas quand on va rouvrir , a-t-il ajouté.

Le cinema 9 de Gatineau doit fermer ses portes une fois de plus, à partir de lundi, 17 h. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

La fermeture est particulièrement difficile, dans la mesure où plusieurs grosses productions cinématographiques sont à l’affiche.

Spiderman a fait 250 millions de dollars de recettes juste aux États-Unis et au Canada, cette fin de semaine, et l’exploitation s’arrête aujourd’hui. C’est quand même incroyable , pense M. Farré.

Il estime que le gouvernement devra à nouveau venir en aide au secteur, pour éviter d’autres fermetures définitives de cinémas, comme lors des premières vagues.

Les salles de spectacle aussi à l'arrêt

Le rideau tombe aussi dès 17 heures pour les salles de spectacle de la province.



Du côté de la salle Odyssée de Gatineau, une série de spectacle prévus au début du mois de janvier, notamment ceux de Véronic DiCaire, Loud et Simon Leblanc, sont reportés de quelques semaines, voire quelques mois.

Pour les spectacles du 19 au 31 janvier 2022, nous suivrons l’évolution de la situation , précise l'organisation par courriel.

Avec les informations de Christian Milette, Patricia Sauzède et Catherine Morasse