COVID-19 : les annulations et les fermetures se multiplient en Estrie

Les fermetures et les annulations d'événements se multiplient en Estrie à la suite des restrictions supplémentaires annoncées par Québec pour limiter la propagation de la COVID-19. Sherbrooke a notamment annoncé que le Grand Réveillon, qui devait se dérouler les 30 et 31 décembre au Marché de la gare a été annulé.

L’équipe d’Animation centre-ville a justifié sa décision pour éviter une nouvelle vague qui aurait mis à risque la santé des festivaliers . Elle a toutefois souligné que l'événement pourrait être reporté au printemps, sous une autre forme.

« Les deux jours de festivité au cours desquels devaient défiler sur la scène extérieure une panoplie d'artistes des plus talentueux ont été mis K.O. par le virus Omicron. » — Une citation de Suzanne-Marie Landry, organisatrice

La Maison du cinéma fermée pour une période indéterminée

Il n’y aura plus de projection de film à la Maison du cinéma à partir lundi, 17 h. L’entreprise ferme ses portes pour une période indéterminée, faisant ainsi écho à la décision de Québec de mettre temporairement la clé sous la porte des salles de cinéma, des gyms, des bars, des tavernes, des spas et des salles de spectacles.

Des Sherbrookois assistaient à une conférence de presse à la Maison du cinéma. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

C'est un dur coup pour l’industrie, alors que la reprise progresse très bien et que plusieurs films fort attendus allaient prendre l’affiche pour les Fêtes , ont indiqué les propriétaires sur leur page Facebook.

La science doit toujours être ce qui nous guide au travers de cette crise , ont-ils cependant ajouté. Les cinéphiles qui auraient acheté des billets en prévente peuvent obtenir un emboursement, ou conserver les billets qui seront valides pour une projection ultérieure du film de leur choix.

Le retour à l'école se fera le 10 janvier

Les Centres de services scolaires (CSS) de la Région-de-Sherbrooke et de Val-des-Cerfs ont aussi confirmé la fermeture de tous leurs établissements dès le 21 décembre, conformément à l'annonce du ministre de la Santé Christian Dubé, et ce, jusqu'au 10 janvier.

Le centre de services scolaire CSS de la Région-de-Sherbrooke entend favoriser le télétravail au maximum pour le personnel lorsque cela sera possible, après analyse de la direction en fonction des besoins et de la réalité du travail à effectuer . Des travaux seront toutefois remis aux élèves pour qu'ils puissent travailler de la maison les 6 et 7 janvier.

Une salle de classe d'une école primaire vide. Photo : Radio-Canada

Il rappelle que les services de garde seront toutefois disponibles pour les élèves du primaire qui les fréquentent habituellement. Les enfants du personnel de la santé pourront également être inscrits [au service de garde] de leur école.

Le centre de services scolaire CSS du Val-des-Cerfs confirme la même approche.

Les élèves reviendront en classe, tous niveaux confondus, à partir du 10 janvier 2022. En revanche, les 6 et 7 janvier 2022, tous les élèves basculeront en téléenseignement , informe le centre de services scolaire CSS dans un communiqué.

Là également, malgré la fermeture des écoles, les services de garde demeureront ouverts le 21 décembre 2021. Les élèves qui n’ont pas encore reçu leur boîte d’autotests BTNX pourront venir les récupérer à l’école.

Un impact nocif pour les bars

La nouvelle Association des bars du Québec (ABQ) a pour sa part souligné les impacts nocifs de cette fermeture obligée des bars sur l’économie des entreprises dans la province. Toutefois elle a salué le retour de l'aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) pour les entreprises qui seront frappées à nouveau par cet ordre de fermeture.