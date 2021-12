Nouvelles restrictions : le milieu culturel brisé dans son élan

C'est une grande déception, évidemment, parce qu'on était sur un élan, je dirais, depuis le mois de novembre , confie en entrevue à Radio-Canada le directeur marketing, communications et expérience client au Grand Théâtre de Québec, Jean-François Ermel.

L'intérêt du public était manifeste. On le ressentait dans les ventes de billets [...] le taux d'assistance dans les salles de spectacle recommençait à augmenter également. Donc, on était sur une montée, on était plutôt dans un esprit positif , ajoute-t-il.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi une série de nouvelles restrictions visant à freiner la flambée des cas de COVID-19 au Québec. Les mesures incluent notamment la fermeture, à compter de 17 h lundi, des cinémas et des salles de spectacles, et ce, pour une durée indéterminée.

Jean-François Ermel, directeur marketing, communications et expérience client au Grand Théâtre de Québec Photo : Radio-Canada

Jean-François Ermel comprend que l’évolution récente de la situation épidémiologique au Québec exige le resserrement des règles sanitaires. Il admet néanmoins que l’annonce de lundi est dure à encaisser.

La nouvelle de jeudi dernier nous [avait déjà] un peu assommés, puis aujourd'hui, de devoir fermer à très, très courte échéance... Évidemment, on comprend que la situation exige des mesures importantes, mais c'est sûr que ça donne un bon coup , indique-t-il.

Une grande déception

La codirectrice générale et directrice artistique du Théâtre du Trident, Anne-Marie Olivier, abonde dans le même sens.

Il ne faut pas être trop égoïste. Par contre, on ne peut pas passer à côté de cette déception-là, parce qu'on a des artistes qui travaillent très fort actuellement sur un spectacle qui leur demande beaucoup [...] C’est une grande déception, mais, bien sûr, on comprend la situation globale , affirme Mme Olivier.

Anne-Marie Olivier mentionne que, pour l'instant, la reprise des diffusions sur le web ne figure pas dans les plans du Théâtre du Trident. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La fermeture des salles de spectacles survient au moment où le Théâtre du Trident s’apprêtait à présenter la pièce Cabaret dans le cadre des festivités entourant son 50e anniversaire.

À l’instar du Grand Théâtre, le Trident avait constaté que le public était de plus en plus au rendez-vous dernièrement.

Notre taux d'occupation était quand même très, très satisfaisant. Je sais que ça n'a pas été le cas partout, dans toutes les salles, mais on était très chanceux, puis on a eu de très belles assistances, des bons publics et les gens étaient au rendez-vous , indique Anne-Marie Olivier.

Avec les informations de Valérie Cloutier