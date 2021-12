Dépistage : « Il faut laisser la priorité aux personnes symptomatiques »

L’approche qu’on avait jusqu’à maintenant ne fonctionne plus. Vous avez vu les files d’attente qu’on a eues. On ne peut plus faire ça , a laissé tomber le ministre Dubé lundi au cours d'un point de presse consacré à un nouveau resserrement des mesures sanitaires, le deuxième en cinq jours.

Faisant état de l'administration de plus de 45 000 tests dans des centres de dépistage au cours des derniers jours, il a indiqué que le réseau avait atteint sa capacité maximale .

La situation, qui inclut l'émergence d'Omicron, un variant hautement contagieux en progression fulgurante, commande un changement de paradigme , a-t-il soutenu.

Le ministre Dubé a martelé que les centres de dépistage devraient dorénavant servir aux seules personnes présentant des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, priant de nouveau au passage les Québécois dans cette situation à passer un test.

Pour les autres – et c’est très important – on vous demande s'il vous plaît de laisser la priorité aux gens qui sont probablement contagieux et qui ont des symptômes , a-t-il déclaré.

« D’ailleurs, le centre de dépistage ne devrait pas être un outil pour pouvoir se faire tester si on est asymptomatique et si on veut se rassembler avec nos proches. Ce n’est pas l’objectif. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Les centres de dépistage ne doivent servir qu'à établir un diagnostic chez les personnes symptomatiques ou à confirmer celui qu'elles ont obtenu par un test de dépistage rapide, a-t-il déclaré.

Les tests rapides en cas de symptômes, dit Québec

Un Sherbrookois reçoit sa boîte de tests rapides dans une pharmacie de la ville. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La même consigne vaut pour les tests d'autodépistage, qui ne devraient être utilisés que lorsqu'on a des symptômes, a dit le ministre Dubé.

Une approche contestée par des experts consultés par Radio-Canada et qui recommandent, à l'approche des Fêtes, l'administration d'un autotest rapide avant les rassemblements en raison des risques élevés de transmission asymptomatique.

Ils estiment que ces autotests rapides ont prouvé leur efficacité pour déterminer si la charge virale d'une personne, même asymptomatique, est très élevée.

Christian Dubé a précisé que les nouvelles consignes seraient expliquées clairement dans un guide mis en ligne au cours de la journée, mais à 18 h (HNE), celui-ci n'était toujours pas accessible.

La ruée vers les centres de dépistage, où s'étendaient dans de nombreux endroits des files d’attente monstres au cours des derniers jours, coïncide avec la flambée des cas de coronavirus.

Le plus récent bilan, rendu public lundi matin, fait état de 4571 nouveaux cas, de 3 morts et de 21 hospitalisations supplémentaires en 24 heures. Il s'agit du pic de nouvelles infections le plus important atteint depuis le début de la pandémie, qui éclipse le sommet de 3846 de dimanche.

Offertes en pharmacie depuis la matinée, les premières trousses de tests de dépistage rapide se sont envolées rapidement, ce qui oblige de nombreux Québécois à tenter leur chance de nouveau.