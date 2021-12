Nos aînés racontent leur plus beau Noël

Le plus beau cadeau de Noël peut être une question de couleur, une leçon de morale, un sourire qui ne s’éteint pas, ou encore une famille accueillante. Quatre aînés franco-ontariens nous racontent leur plus beau souvenir de Noël.

Mauve est la couleur de Noël

Muriel Thibault-Gauthier découvre sa passion pour la couleur mauve à la messe de Noël lorsqu'elle est enfant.

Lorsque j’entrais dans l’église, je trouvais que les couleurs de l’Avent surtout celle du mauve me frappaient énormément , dit-elle en se remémorant ses Noëls à Earlton, dans le nord de l'Ontario.

Je sentais une énergie, une positivité, une gratitude donc ça m’a collé à la peau , raconte-t-elle.

« Depuis ma tendre enfance, Noël est synonyme de mauve et de violet. Donc, mes décorations sont 95 % mauves. Mon sapin de Noël, mes bas de Noël, mon chapeau de mère Noël… mauve. » — Une citation de Muriel Thibault-Gauthier, Welland

Pour sa demande en mariage, son fiancé lui a offert une bague dans une boîte mauve cachée dans un sapin de Noël également mauve, explique-t-elle en le montrant. Le couple célèbre cette année leur trentième anniversaire de mariage. Il m’a donné une bague mauve , dit-elle fièrement montrant son doigt orné du précieux bijou.

Début de la galerie de 4 items. Appuyer sur le bouton pour passer la galerie. Image / de 4 Mettre le carrousel en mode plein écran Madame Thibault-Gauthier se définit comme : une jeune aînée. Photo : Muriel Thibault-Gauthier





Fin de la galerie de 4 items. Appuyer sur le bouton pour retourner au début de la galerie.

Se remémorant les Noëls passés avec ses fils, elle les revoit apprendre à lire sous le sapin. Ils essayaient d’identifier leurs cadeaux parce que tous les sacs étaient mauves .

Directrice d’école à la retraite, la soixantenaire qui vit maintenant à Welland, confie être reconnaissante des gestes attentionnés de certains parents d’élèves. Lorsqu’arrivait le temps des Fêtes, je recevais toujours des sacs mauves avec des cadeaux mauves à l’intérieur .

« Ils savaient que j’aimais la couleur mauve [...] Je peux vous dire que j’ai des chandelles mauves pour jusqu’à la fin de mes jours. [...] Des familles qui me faisaient des petits gâteaux avec mon nom en mauve écrit dessus ou de la garniture mauve emballés dans du papier mauve. » — Une citation de Muriel Thibault-Gauthier, Welland

En 30 ans de carrière, Mme Thibault-Gauthier estime avoir reçu plus de 1000 cartes mauves. Ma marque de commerce […] et Noël pour moi, c’est mauve , conclut-elle en souriant.

Noël et sa leçon de morale

Zénon Nicayenzi se souvient qu’à Noël, son père lui a offert le plus beau des cadeaux qui soit. J’avais faim et il m’a dit : " Il faut manger peu quand vous en avez encore " . Cette phrase, explique l'octogénaire, fait écho en lui et dès lors l'habitat.

Zénon Nicayenzi a enseigné à ses enfants, la leçon de morale reçue de son père. Photo : Radio-Canada / Radio Canada

De plus, le Torontois explique que cette leçon de morale ne concerne pas seulement l’alimentation, mais toutes les sphères de sa vie. Cela s’applique à tout ce qui peut détourner un homme de son idéal, de ses ambitions . Ainsi, le retraité explique avoir évité les excès. Je n’allais pratiquement pas dans les cabarets, les soirées dansantes . Il s’est de préférence consacré aux études et au sport.

« J’avais 8 ans [...] C’est à Noël, en 1946 que j’ai reçu cette magnifique leçon de mon père [...] J’ai été soumis à un effort moral considérable. C’est ça qui m’a aidé à faire ce long voyage de 87 ans. » — Une citation de Zénon Nicayenzi, Toronto

M. Nicayenzi croit que le conseil que lui a donné son père le jour de Noël a façonné l’homme qu’il est devenu : un père, un grand-père, un citoyen, un patriote qui a servi son pays natal, le Burundi.

Une famille accueillante

Jean Gacinya a vécu son plus beau Noël quand il est arrivé au Canada, il y a plus de 20 ans. J’ai vécu plusieurs exils en tant que réfugié , confie l'homme originaire du Rwanda. Il ajoute qu’une famille canadienne a accueilli la sienne à Noël tous les ans durant les cinq premières années de son intégration en Ontario. Mes plus beaux souvenirs de Noël , lance-t-il. Des moments qui font remonter en lui un sentiment de gratitude et de reconnaissance.

Pour lui, cette famille avait compris l’importance de la chaleur humaine, de l’ambiance familiale pour un nouvel arrivant. C’est cet élan de cœur qui pour moi revient plus quand je pense à Noël , dit-il.

« Noël, pour moi, c’est [leur] générosité, après toutes les horreurs que nous avons vécues; qui te fait voir cette lueur d’espoir pour redémarrer ta vie. C’est une famille qui au-delà des couleurs raciales, au-delà des considérations sociales [...] peut voir avec les yeux du cœur. » — Une citation de Jean Gacinya, Hamilton

Le Franco-Ontarien explique qu’en dépit des structures, de l’accompagnement dont un nouvel arrivant peut profiter pour s'intégrer, les défis sont énormes. On est toujours tout seul. On est très isolé .

« On est confronté à beaucoup de défis : défis de la langue, de la culture, du climat, etc. Mais, une famille qui voyait plus loin que [les besoins] matériels [...] a regardé plus profondément en moi, en nous. » — Une citation de Jean Gacinya, Hamilton

Le sourire de ma mère et la boîte à surprises du Toronto Star

Joanne Kristnic se souvient du sourire de sa mère. Elle raconte que cette dernière se fendait en quatre pour offrir à ses sœurs et elle le plus beau Noël possible. On n’avait pas grand-chose, mais elle faisait toujours tout avec le sourire , dit-elle. Elle ne se plaignait jamais .

Sa mère est décédée, il y a 12 ans. Depuis, Noël n’est plus jamais pareil pour la sexagénaire : je suis seule . Elle est toutefois reconnaissante de partager le temps des Fêtes avec les résidents du Centre d’Accueil Héritage où elle réside actuellement.

La cuisine de sa mère et ses bonnes recettes lui manquent aussi. Ma mère faisait des pets de sœur et les laissait sur le comptoir. On rentrait d’école. On les mangeait . Sa mère les faisait rire en faisant mine de ne pas comprendre où sont passés les pets de sœur, se souvient-elle en riant.

« Elle était bonne cuisinière, ma mère. On n’était pas riche, mais on avait toujours un lit propre, du manger et le gros sourire de ma mère tous les jours sans jamais se plaindre. » — Une citation de Joanne Kristnic, Toronto

De plus, les boîtes à surprises du Toronto Star ont fait le bonheur de la soixantenaire. Elle explique que ces dernières étaient offertes aux enfants défavorisés comme elle. Il y a des bas, un chapeau, des gants, un petit jouet, etc. .

« J’attendais toujours ma boîte du Star parce que ma mère ne pouvait pas acheter 5 ou 6 cadeaux. » — Une citation de Joanne Kristnic, Toronto

Les boîtes à surprises du Toronto Star existent depuis 1906 et sont le fruit des dons de la population selon les informations de leur formulaire de donation.