La Nation des Siksika accepte 1,3 G$ en dédommagement d’une revendication territoriale

En vertu de ce protocole d’entente élaboré en collaboration, les parties travailleront ensemble pour trouver de nouvelles façons de faire avancer la vision de la Nation des Siksika pour une plus grande autodétermination au profit de sa communauté. Le protocole d’entente énonce les prochaines étapes du processus et les sujets des discussions exploratoires entre les parties , peut-on lire dans le communiqué publié en août dernier lorsque l'entente a été conclue.

La décision a été prise par voie de référendum où le oui l'a emporté avec 77 % des voix avec un taux de participation de 70 %, selon le communiqué de presse de la Nation.

Le peuple s’est exprimé , dit le chef de la Nation des Siksika, Ouray Crowfoot.

L'entente frauduleuse de 1910

Cette entente clôt la revendication d’un territoire de 115 000 acres pris à la nation en 1910.

Cette communauté-là s'est fait enlever des terres illégalement, notamment en trafiquant les résultats d'un référendum en faisant voter des enfants mineurs, des personnes décédées , dit Nadir André, avocat en droits autochtones.

« C'était une pratique généralisée à cette époque-là. » — Une citation de Nadir André, avocat en droits autochtones

Selon le chef Ouray Crowfoot, c’est dans les années 1960 que la revendication territoriale a été déposée. Il rappelle qu'il a fallu une suite successive de chef et de conseil de bande sur six décennies pour arriver à conclure une entente avec Ottawa.

Le conseil de bande compte maintenant créer un fonds de placement au nom de la Nation des Siksika pour y investir les 1,3 milliard de dollars. C’est la future prospérité de la Nation , conclut le chef Crowfoot.

Nadir André croit que ce montant est d'une grande importance pour les centaines de revendications en cours. Pour les avocats qui [œuvrent] dans le domaine des revendications particulières, on est de plus en plus capable d'avoir un certain standard qui nous permet de plus en plus d'évaluer la valeur des revendications et comment faire le calcul, pour savoir ce à quoi les Premières Nations ont droit .

Avec des informations de Terri Trembath