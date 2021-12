Shawn Burke veut trouver l’ADN du Rouge et Noir et maintenir la culture de l’organisation

Le Rouge et Noir d’Ottawa a présenté son nouveau directeur général au public, lundi. Shawn Burke succède à Marcel Desjardins qui contrôlait les destinées de l’organisation depuis son retour dans la Ligue canadienne de football (LCF) et qui a été congédié cet automne après une saison désastreuse.

L’homme de football, qui a œuvré pendant 15 ans avec les Tiger-Cats de Hamilton, a mis l’accent sur le concept d’équipe pendant sa rencontre avec les journalistes.

J’ai parlé plusieurs fois déjà avec le coach Lapo. Je veux continuer à mettre en place une bonne équipe avec des entraîneurs et des dépisteurs de qualité. Tout le monde devra travailler fort dès maintenant. Nous allons nous assurer d’avoir une culture et de la respecter au quotidien , souligne Burke, rappelant que sa formation devra être disciplinée.

« Il faudra croire en nous, communiquer et travailler fort. Tout le monde devra pousser dans la même direction. » — Une citation de Shawn Burke, nouveau DG du Rouge et Noir

Adam Auclair (44) est fier de ce qu'il a accompli lors de son premier camp d'entraînement professionnel. Photo : Rouge et Noir d'Ottawa/Jonathan Halpenny

Le Rouge et Noir n’a remporté que 3 victoires en 14 rencontres, cette année, la pire saison depuis le retour de la franchise en 2014.

Nous devons définir l’ADN du Rouge et Noir. Tout le monde va participer au processus. Je suis fébrile de travailler avec des gens compétents. Je n’aime pas faire de prédictions, mais notre équipe va se botter le derrière. Plusieurs choses peuvent se passer dans cette ligue , affirme Burke.

Burke est demeuré évasif sur ce qu’il veut changer sur le terrain, ramenant à plusieurs reprises l’importance d’une culture d’équipe et d’une identité. Il a toutefois reconnu l’importance d’un quart arrière vétéran de qualité au sein de l’organisation alors que les Redblacks ont manqué de constance à ce poste la saison dernière.

Il a ajouté qu’il faut des meneurs de jeu pour avoir du succès dans la Ligue canadienne de football LCF et aller plus loin que le talent pour trouver des joueurs travaillants.

Des partisans du Rouge et Noir lors d'un match de l'équipe en 2021 Photo : Rouge et Noir d'Ottawa

Le Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) s’est félicité de son embauche. Plus de 25 candidats sont entrés en contact avec l’équipe et la direction a mené des entrevues officielles avec une dizaine de candidats.

Je voulais quelqu’un qui a le feu au ventre. J’adore embaucher des personnes qui ont de grandes exigences pour le succès et qui prennent les occasions qui leur sont présentées à bras le corps , explique le président d’Ottawa Sports and Entertainment Group OSEG , Mark Goudie. Nous voulions quelqu’un capable de prendre les décisions difficiles et qui allait adhérer à la culture d’OSEG. J’espère que Shawn va prouver qu’on a embauché cette personne.

Originaire de Guelph, Burke ne parle pas français. Il a tout de même démontré son ouverture au fait français dans le marché de la capitale et au sein du Rouge et Noir.

La communauté francophone est une grande partie de notre nation. Tout ce que je peux faire pour m’améliorer à ce chapitre, je vais le faire. Nous avons plusieurs bons joueurs francophones. J’ai déjà travaillé avec plusieurs francophones à Hamilton. Il ne faut pas oublier que notre région représente un grand marché de joueurs de talent. De l’Est de l’Ontario au Québec, nous voulons amener ce type de joueurs dans l’organisation , soutient Burke.

Jeremy Snyder a occupé le poste de directeur général par intérim entre le congédiement de Marcel Desjardins et l’embauche de Burke. Ce dernier compte le rencontrer au cours des prochains jours.