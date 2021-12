118 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

La santé publique indique que 42 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées au Nouveau-Brunswick, dont 17 qui se trouvent à l’unité de soins intensifs.

Parmi les personnes hospitalisées, six étaient à l’hôpital pour d’autres raisons et ont contracté la COVID-19 en raison d’éclosions dans les hôpitaux à Moncton, Saint John, Fredericton et Miramichi. La plupart des gens infectés présentent des symptômes légers ou modérés.

Nouveaux cas par région sanitaire Région de Moncton : 14

Région de Saint-Jean : 24

Région de Fredericton : 53

Région d’Edmundston : 17

Région de Campbellton : 0

Région de Bathurst : 4

Région de Miramichi : 6

31 cas d’Omicron

Le Nouveau-Brunswick recense 31 cas confirmés du variant Omicron depuis le 26 novembre, soit la date où Omicron a été déclaré un variant préoccupant.

Depuis cette date, 568 échantillons – y compris ceux de tous les cas liés à un voyage – ont été analysés en laboratoire.

De nombreux cas dans les écoles

Quatre-vingt-un nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés dans des écoles de la province entre vendredi et lundi.

Quatre autres écoles francophones signalent un ou des cas de COVID-19 au sein de leur établissement, lundi.

Il s'agit des écoles suivantes : Le Domaine Étudiant à Petit-Rocher, Le Tournesol à Petit-Rocher, École des Bâtisseurs à Fredericton, École Régionale de Baie-Sainte-Anne à Baie-Sainte-Anne.

Depuis la rentrée scolaire, 861 cas de COVID-19 ont été confirmés dans les écoles de la province.

Le N.-B. s'en sort mieux que ses voisins

Le Nouveau-Brunswick s'en sort plutôt bien, pour le moment, en comparaison avec les provinces voisines.

Le nombre de cas actifs n'a jamais été aussi élevé dans la province, depuis le début de la pandémie, mais les cas augmentent beaucoup moins rapidement qu'ailleurs, notamment au Québec ou en Nouvelle-Écosse.

Il y a une semaine, le Nouveau-Brunswick avait 1048 cas actifs de COVID-19. Il y en a aujourd'hui 1269.

En comparaison, le nombre quotidien de nouveaux cas a doublé en moins d’une semaine au Québec. Plus de 22 000 Québécois ont été infectés dans la dernière semaine.

Le Québec a ordonné la fermeture des écoles, des gyms, des bars, des tavernes, des cinémas, des spas, des casinos et des salles de spectacles, lundi­.

La province signale d'ailleurs 4571 nouveaux cas lundi, éclipsant ainsi le sommet précédent de 3846 cas dimanche.

De son côté, la Nouvelle-Écosse a fracassé son record de nouvelles infections à plusieurs reprises au cours de la dernière semaine. Lundi, la province signale 485 nouveaux cas de COVID-19.