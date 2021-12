Cinq jeux vidéo conçus à Québec en 2021 pour jouer « local »

L'univers d'«Astria Ascending» est constitué de multiples environnements aux couleurs vives, dont ce verger. Photo : Artisan Studios

Astria Ascending

Artisan Studios

Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Appuyé par des vétérans de la série Final Fantasy, Artisan Studios nous a livré cet automne Astria Ascending, un jeu de rôle inspiré des classiques japonais du genre. Au-delà de la campagne robuste, ce sont les décors splendides peints à la main qui permettent à la création de se distinguer. Le système de combat au tour par tour est suffisamment élaboré pour offrir un défi aux joueurs expérimentés sans pour autant dérouter les néophytes.

«Knight Squad 2» a été créé et conçu par le studio de Québec Chainsawesome Games. Photo : Chainsawesome Games

Knight Squad 2

Chainsawesome Games

Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Les petits chevaliers de Knight Squad ont effectué un retour sur consoles et PC en avril dernier, au grand plaisir des amateurs de jeux multijoueurs aussi chaotiques que délirants. Huit combattants s’affrontent dans une pléiade d’arènes et de modes de jeu, allant de la capture de drapeau au soccer sur glace en passant par la désormais incontournable battle royale. La prise en main rapide permet aux jeunes joueurs de défier leurs aînés, ce qui vous garantira une soirée très animée dans le salon familial.

Une séquence de combat du jeu de rôle Disciples : Liberation du studio québécois Frima. Photo : Kalypso Media

Disciples : Liberation

Frima

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Il n’est jamais aisé de redonner un nouveau souffle à une franchise bien-aimée lorsque celle-ci est en jachère depuis plusieurs années. C’est le défi qu’a dû relever Frima en développant le jeu de rôle Disciples : Liberation. Trente-cinq artisans ont travaillé à distance pendant 20 mois pour offrir aux joueurs une nouvelle aventure dans l’univers de Nevendaar. Il faudra au joueur environ 80 heures s'il souhaite compléter les quelque 270 quêtes et espérer recruter la cinquantaine d’unités différentes qui pourront composer son armée.

La version PC de «Call of Duty Vanguard» a été développée à Québec par Beenox. Photo : Activision

Call of Duty : Vanguard

Sledgehammer Games / Beenox (version PC)

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Dix-huitième opus (!) d’une des franchises les plus populaires de l’industrie, Call of Duty : Vanguard propose aux joueurs de combattre au sein d’unités spéciales lors de la Seconde Guerre mondiale. Beenox a mis l’épaule à la roue de cette méga production en développant la version PC du titre, s’appuyant sur les plus récentes technologies conçues par Nvidia et AMD. Le studio du boulevard Charest a également continué à créer du nouveau contenu, dont des cartes, pour Call of Duty : Warzone.

Kassandra et Eivor s'affrontent dans «Assassin's Creed : Crossover Stories» développé à Québec. Photo : Ubisoft Québec

Assassin’s Creed : Crossover Stories

Ubisoft Québec

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

Pour la première fois depuis le lancement de la franchise en 2007, Ubisoft propose une série de quêtes permettant aux héros de deux épisodes différents d’Assassin’s Creed de s’affronter. Ainsi, la mythologie grecque d’Odyssey côtoie la mythologie nordique de Valhalla dans ces récits croisés gratuits développés à Québec. Pour y jouer en intégralité, vous devrez toutefois posséder les deux jeux. Pour qui prendrez-vous : Kassandra ou Eivor?