COVID-19 : les doses de rappel commencent ce lundi pour les 18 ans et plus

Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent désormais recevoir une dose de rappel contre la COVID-19 en Saskatchewan. Elle est accessible à celles ayant reçu une deuxième dose il y a au moins trois mois. Il en est de même pour ceux qui ont reçu une dose du vaccin Johnson & Johnson.

Les vaccins sont accessibles dans des cliniques et des pharmacies participantes de la Saskatchewan. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site web du gouvernement ou par téléphone.

Le directeur général des pharmacies London Drugs, Chris Chiew, basé à Richmond en Colombie-Britannique, dit que l’engouement est présent pour la dose de rappel.

« Pour nos pharmacies, nous voyons une bonne demande jusqu’à présent. » — Une citation de Chris Chiew, directeur général des pharmacies London Drugs

M. Chiew ajoute que le gouvernement a été en mesure d’approvisionner ses pharmacies adéquatement, selon les besoins en doses de vaccins.

Pour sa part, l’infirmière à la Saskatchewan HealthLine 811, Jacqueline Gaudry-McIlmoyl, explique qu’il est important que les personnes admissibles se procurent leur dose de rappel.

« Les personnes doivent avoir la protection contre la COVID-19 et le variant Omicron. » — Une citation de Jacqueline Gaudry-McIlmoyl, infirmière à la Saskatchewan HealthLine 811

À l’approche de la période des Fêtes, cette travailleuse de la santé invite les membres du public à bien réfléchir avant de tenir des réunions de famille. Selon elle, il faut prêter attention aux symptômes de la maladie et au statut vaccinal des membres de la famille, ainsi que limiter la taille des rassemblements.

Jusqu’ici, seules les personnes de 50 ans et plus, celles de 18 ans et plus vivant dans l’extrême nord ou dans des communautés des Premières Nations et le personnel de santé avaient accès à la dose de rappel.

Le gouvernement insiste sur le fait que la vaccination est le meilleur outil pour freiner la propagation du virus dans la communauté et encourage la population à se faire vacciner dès que possible.