Les citoyens de Val-des-Sources subiront une hausse de taxes de 2,2 %

Le budget total de la Municipalité que doit les élus doivent adopter s'élève à 12 757 220 $.

Comme dans la plupart des municipalités, Val-des-Sources a dû définir une hausse des taxes qui compose avec l'augmentation des coûts de fonctionnement, tout en limitant cette augmentation aux citoyens.

Le grand défi était la hausse faramineuse de plusieurs coûts cette année. Avec tout ce qui est relié à la pandémie, plusieurs choses ont augmenté de façon drastique , soutient le conseiller municipal responsable des dossiers administration et finance à Val-des-Sources, René Lachance.

La hausse de l'assurance responsabilité des équipements de la municipalité a notamment bondi de 73 %, alors que le coût d'enfouissement des déchets a augmenté de 32,74 % et que celui du carburant a connu une hausse de 14,34 %.

Pour une petite municipalité comme la nôtre, la hausse des assurances est immense. Il fallait sortir avec un budget équilibré malgré toutes ces hausses. Le développement résidentiel à Val-des-Sources de même que sur les plans industriel et commercial nous permettent d'aller chercher de l’argent neuf , indique M. Lachance.

« Nous ne voulions pas refiler une facture trop salée aux citoyens. » — Une citation de René Lachance, conseiller municipal à Val-des-Sources

L’augmentation globale du compte de taxes correspond à 3,06 %, si on prend en considération la hausse de tous les services. Pour une résidence unifamiliale moyenne, dont la valeur se situe à 123 000 $, cette hausse du compte de taxes correspond à 63 $ par année.

Un surplus de 75 900 $ du surplus a par ailleurs été affecté au budget 2022.

Variation du compte de taxes par catégorie d’immeuble Variation du compte de taxes par catégorie d’immeuble Catégorie d'immeuble à logements Augmentation ($) Pourcentage d'augmentation Immeuble deux logements 70 $ 3,14 % Immeuble trois logements 76 $ 3,00 % Immeuble quatre logements 114 $ 2,83 % Immeuble cinq logements 120 $ 3,09 %

Une diminution de la taxation pour les bâtiments commerciaux

Val-des-Sources présente par ailleurs une baisse du taux de taxation de 3 % pour les bâtiments institutionnels, industriels et commerciaux.

Nous avons fait un pas dans la bonne direction à ce chapitre. Nous essayons d'aller en chercher chaque année , indique René Lachance.

Quant aux projets prévus pour l'année à venir, la réfection des rues Saint-Roch et Breault sont au menu. Val-des-Sources va aussi déménager le parc des Explorateurs en plus de poursuivre les projets de développement résidentiels du boulevard Simoneau et de la rue des Ruisseaux.