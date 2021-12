Pascal Bérubé fait la liste de ses dossiers gagnants de 2022

Le député de Matane-Matapédia souligne que son expérience et sa bonne entente avec les députés du gouvernement sont des atouts pour la région.

Pascal Bérubé, se dit fier de son bilan, notamment d’avoir à nouveau été élu par ses pairs comme le parlementaire qui défend le mieux sa circonscription.

Il en veut pour preuve la visite du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l’hôpital de Matane. Il est venu ici en pleine pandémie pour discuter avec un député de l’opposition , fait valoir Pascal Bérubé.

Le recrutement des infirmières pour mettre fin aux nombreuses ruptures de service des hôpitaux d’Amqui et de Matane reste toutefois un souci. Le député dit travailler à un plan pour inciter de nouvelles infirmières à s’installer dans la région.

À son tableau d’honneur, le député cite les 260 places en garderie qu’il a obtenues pour sa circonscription, dont 150 à Matane, 60 à Amqui et 50 à Mont-Joli ainsi que les nombreux investissements dans les infrastructures routières et municipales.

Le député regrette toutefois que le financement du centre aquatique de Matane soit toujours absent. Pour le reste, dit-il, on nous a dit non à peu près rien.

La démographie

Pour 2022, Pascal Bérubé rappelle que des dossiers demeurent prioritaires, même si ce sera une année écourtée par l’échéance électorale. Son objectif sera de clore les dossiers d'ici la fin juin .

Toutefois, observe-t-il, le grand défi sera aussi de développer l’attractivité de la Matapédia et de la Matanie et de la Mitis. Ça nous prend du monde! , lance le député qui souhaite que la région se mobilise autour de cet enjeu. C’est d’attirer des gens de l’extérieur à venir chez nous par la qualité de l’environnement, de la proximité de la nature, de l’absence de bouchons de circulation, le prix des nouvelles maisons, je pense que ce sont des avantages qu’on a chez nous pour attirer des gens et de la main-d’œuvre.

La pandémie

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était de passage au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie cet automne pour des annonces dans le domaine de la santé a fait le point sur les ruptures de services aux hôpitaux de Matane et d'Amqui avec Pascal Bérubé et la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Photo : Gracieuseté : Pascal Bérubé

Inquiet de la situation sanitaire actuelle, Pascal Bérubé recommande la prudence. Ce n’est pas un jeu , dit celui qui se félicite par contre d’avoir pu, au printemps dernier, obtenir que l’assouplissement des mesures sanitaires pour les trois MRC qu’il représente alors que l’ouest du Bas-Saint-Laurent était aux prises avec des éclosions.

Il faut cependant savoir, rappelle M. Bérubé, que les députés de l’opposition ne sont pas consultés et ne reçoivent pas les avis de la santé publique. Ils apprennent les décisions de Québec à la télévision, comme les autres citoyens, souligne le député qui y voit un manque de transparence de la santé publique.

Avec les informations de Catherine Poisson