La clinique médicale de Windsor prolongera ses heures d’ouverture en janvier prochain

La clinique médicale de Windsor étendra ses plages horaires d’ici la fin de janvier 2022. Cette décision a été prise en vue de répondre aux besoins de la population de Windsor et du Val-Saint-François, a annoncé le CIUSSS de l’Estrie – CHUS par communiqué.

De plus, d'ici quelques mois, les résidents de ce secteur bénéficieront également des services de la clinique durant les fins de semaine.

Pour l’instant, les rendez-vous se prennent toujours du lundi au jeudi, soit par téléphone ou sur le site rsvq.gouv.qc.ca.

La directrice générale adjointe du Programme de santé physique générale et spécialisée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Karine Duchaineau, s’est félicitée de la collaboration entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Ville de Windsor et les élus du Val-Saint-François pour ce résultat.

Près de deux mois après sa mise en place, nous constatons que la clinique médicale de Windsor répond aux besoins de la population. Plus de 90 % des personnes qui se présentaient à l’urgence de Windsor avaient une condition de santé qui représentait un faible niveau de priorité. Avec un plus grand nombre d’heures d’ouverture, la population de Windsor et du Val-Saint-François sera bien desservie avec ce changement , indique-t-elle par communiqué.