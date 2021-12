Près de 6 médecins sur 10 victimes d’intimidation en novembre, selon une enquête

Selon une enquête menée en novembre par l'organisme qui représente plus de 4000 médecins dans la province, 57 % des médecins qui ont répondu ont été victimes de violence verbale, de menaces, d'intimidation et d'agression physique en novembre. Plus de la moitié des incidents seraient reliés à la pandémie.

L'organisme s'est informé de la situation auprès de ses membres à travers un questionnaire en ligne. Un total de 403 médecins ont répondu à cette enquête, qui a été adaptée d'une initiative du genre de l'Association médicale britannique réalisée cette année.

Le président de Doctors Manitoba, le Dr Kristjan Thompson, demande à la population de faire preuve de bienveillance et de respect envers tous les travailleurs de la santé qui essaient de prodiguer des soins dans des conditions très difficiles .

Des médecins ont signalé que des patients expriment de façon plus ou moins violente leur frustration à l'égard des exigences en matière de vaccination, des retards de diagnostic ou de chirurgie, des restrictions sur les visites ou du manque de disponibilité des vaccins.

On sait que la pandémie a été difficile et frustrante. On comprend. On vit cette frustration aussi. Mais comme médecin, on est dans votre équipe. On veut vous aider. On veut que vous soyez en bonne santé. Soutenons-nous les uns les autres , a lancé le Dr Thompson à la population lors d’une conférence de presse, lundi.

Près de 60 % des répondants ont déclaré que les incidents sont plus fréquents aujourd'hui qu'il y a un an.

Parmi les faits mentionnés, on trouve notamment des menaces de mort, selon Doctors Manitoba.

Des médecins ont aussi été victimes de vandalisme, ont reçu des menaces sur les réseaux sociaux ou ont reçu de la documentation anti-vaccin chez eux, au bureau ou encore collée sur leur pare-brise.

Doctors Manitoba ajoute que des patients les soupçonnent d'avoir tirer profit de la pandémie , alors que d'autres ont traité leur médecin de nazi et compare la réponse à la pandémie à l'holocauste .

Néanmoins, la plupart des agressions se sont produites dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux.

Le président de Doctors Manitoba, Kristjan Thompson ( archives) Photo : Gracieuseté de Doctors Manitoba

Parmi les médecins les plus à risque d'être la cible de tels incidents, plus des deux tiers sont des praticiens qui exercent en milieu rural. Ces taux étaient plus élevés dans les régions sanitaires de Santé sud et d'Entre-les-Lac et de l'Est, selon ce qu'a indiqué Doctors Manitoba en conférence de presse.

Ils sont plus fréquemment signalés chez des femmes médecins ainsi que chez les médecins noirs et autochtones.

Avec cet appel lancé au respect, Doctors Manitoba souhaite limiter les risques de pénurie de travailleurs de la santé dans la province. Certains pensent, en effet, à prendre leur retraite plus tôt ou à quitter le Manitoba.

Dans ma propre communauté, on entend des médecins dire qu'ils planifient de partir ce printemps ou à l'été 2022., Je pense que c'est dû, pour une part, au contexte actuel , a déclaré le Dr Don Klassen, un médecin de famille qui travaille à l'hôpital Boundary Trails Health Centre de Winkler.

Les médecins saluent l'adoption du projet de loi C-3

Par ailleurs, les médecins sont satisfaits de l’adoption du projet de loi C-3 par le gouvernement fédéral la semaine dernière. Celui-ci vise à protéger les travailleurs de la santé et les patients contre les menaces, la violence et le harcèlement.

Doctors Manitoba s'est joint à l'Association médicale canadienne pour réclamer cette loi à la suite d'incidents et de protestations survenus plus tôt cette année.

C'est vraiment positif pour nous de sentir qu'on a l'appui du gouvernement, autant pour protéger notre espace physique que sur les médias sociaux , affirme la présidente de l'Association médicale canadienne, la Dre Katharine Smart.

La nouvelle législation modifie le Code criminel du Canada afin de rendre illégal le fait d'intimider les travailleurs de la santé, d'entraver l'accès aux installations médicales ou d'intimider les personnes qui ont recours aux services de santé, y compris la vaccination contre la COVID-19. Les nouvelles infractions sont passibles d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.

Avec les informations de Darren Bernhardt et Zoé Le Gallic-Massie