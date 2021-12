Un petit test rapide avant de partir? Pas si vite si vous avez des symptômes au N.-B.

Le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick fait une distinction entre le bon moment pour l'utilisation des tests de dépistage rapide et les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR : la présence de symptômes  (Nouvelle fenêtre) .

Symptômes de la COVID-19 : Fièvre dépassant 38 degrés Celsius

Nouvelle toux ou toux chronique qui s’aggrave

Difficulté à respirer

Écoulement nasal

Mal de gorge

Mal de tête

Fatigue nouvellement apparue

Nouvelles douleurs musculaires

Diarrhée

Perte du goût et/ou de l'odorat

Taches mauves sur les doigts ou orteils (chez les enfants)

Les autorités affirment que les tests rapides sont faciles à utiliser et donnent des résultats rapidement, mais qu’ils ne sont pas aussi précis que les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR analysés en laboratoire, qui permettent de diagnostiquer la COVID-19.

Selon la santé publique, les tests rapides sont des outils de dépistage; ils se veulent une extension de notre méthodologie de dépistage actuelle. [...] Dans certains cas, les tests rapides ne sont pas assez sensibles pour détecter la COVID-19. De plus, ils ne peuvent pas fournir d’informations détaillées sur la souche du virus.

Au Nouveau-Brunswick, les autorités demandent donc à toute personne présentant un ou plusieurs symptômes de prendre rendez-vous immédiatement pour passer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , surtout si cette personne a été identifiée comme contact d’un cas.

Plusieurs personnes font la file pour recevoir une trousse de dépistage rapide sur la rue Mountain, à Moncton, lundi midi. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

En entrevue lundi, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a rappelé que les tests rapides sont destinés aux gens qui n’ont pas de symptômes de la COVID-19.

D’habitude, c'est des personnes qui n’ont pas de symptômes qui peuvent se tester à leur domicile. Car les gens qui ont des symptômes doivent vraiment aller faire un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , il n'y a pas de questions sur cela , dit-elle.

Un test rapide avec symptômes est-il efficace?

Ailleurs au pays, certaines juridictions proposent d’utiliser ces tests rapides lorsqu’une personne présente des symptômes de la COVID-19, comme le Québec. Le ministre de la Santé de cette province a affirmé que les gens doivent être symptomatiques pour que le test rapide soit utile.

Les tests rapides sont efficaces pour déterminer si une personne a une charge virale élevée et serait donc plus contagieuse au moment du test; et ce avec ou sans symptômes.

Ils sont aussi des outils supplémentaires pour détecter des personnes infectées qui ne pensaient pas l’être, parce qu’elles n’ont pas de symptôme.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick la Dre Jennifer Russell, rappelle l'importance de ne pas ignorer les symptômes liés à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

On veut que les gens limitent leurs contacts étroits, mais si vous allez chez quelqu’un, avant de partir de la maison, faites votre test rapide pour s’assurer que vous n'avez pas la COVID-19 , affirme la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Pour le moment, la stratégie préconisée par la santé publique du Nouveau-Brunswick demeure de passer un test de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR lors de l’apparition de symptômes.

Des retards pour les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR

Si le test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR est le plus efficace pour diagnostiquer la COVID-19, encore faut-il être pouvoir passer ce test. Il semble que des retards s’accumulent pour la prise de rendez-vous pour les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au Nouveau-Brunswick.

Certaines personnes indiquent avoir attendu jusqu’à trois jours pour pouvoir passer ce test, après s’être inscrites par Internet ou par téléphone. La santé publique affirme pouvoir répondre à toutes les demandes dans les 24 à 36 heures.

Pour la médecin hygiéniste en chef, la priorité est donnée à certaines personnes, comme à celles qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage rapide fait à la maison.

Les tests PCR sont plus précis pour détecter la COVID-19 (archives). Photo : Reuters / Annegret Hilse

Je sais que lorsque les échantillons se rendent au laboratoire, la capacité est là. S’il y a des défis dans différentes zones pour faire des tests, [...] la priorité est là, c’est la santé publique qui travaille avec les laboratoires et les équipes dans les régies, pour s’assurer que les gens qui ont besoin d’un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , le plus rapidement, ils vont l’avoir , explique la Dre Jennifer Russell.

C’est la santé publique qui déterminera si une personne doit s’isoler ou non en attendant son rendez-vous pour passer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ou en attendant son résultat, dépendamment des circonstances d’exposition au virus.

Test rapide : un bon outil, à utiliser avec prudence

Le spécialiste en virologie et professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal UQAM , Benoit Barbeau, confirme que l’efficacité des tests rapides est moindre que les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR et qu’il y aura plus de faux négatifs, surtout pour les individus infectés asymptomatiques ou présymptomatiques.

Cependant, Benoit Barbeau est d’avis que l’utilisation des tests rapides est recommandée si vous présentez des symptômes ou si vous êtes sur le point de vous joindre à une réunion familiale . Il ajoute qu’il serait idéal de passer un test rapide la journée précédente ou la journée même de l’événement.

Benoit Barbeau, spécialiste en virologie et professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM. Photo : Gracieuseté de Benoît Barbeau

La période hivernale occasionne souvent la présence de virus chez les enfants. Benoît Barbeau croit que les tests rapides pour les enfants sont utiles, bien que ceux-ci soient moins susceptibles d’être contagieux.

Le résultat peut servir d’avertissement. Un test positif suggérerait également une transmission probable au niveau des parents et des frères et sœurs , précise-t-il.

Enfin, comme plusieurs, Benoît Barbeau invite à la prudence face à l’interprétation du résultat du test rapide. Leur sensibilité moindre incite à la prudence et un résultat négatif, surtout si vous affichez des symptômes, même ceux étant les plus légers, pourrait donner une fausse indication sur votre statut face à une infection par le variant Omicron.

Le médecin de famille de Dieppe, Dr Ghislain Lavoie, partage cet avis et croit qu’il faut être vigilant.

« Le test rapide offre quand même une petite réassurance, surtout si on n’a aucun symptôme, mais on ne devrait pas l’utiliser à preuve de garantie [pour savoir] si on est COVID-19 négatif. » — Une citation de Dr Ghislain Lavoie, médecin de famille de Dieppe.

Ainsi, la prudence est de mise pendant la période des Fêtes; le lavage fréquent des mains, le port du masque et la circulation de l’air dans les lieux intérieurs sont recommandés.

Des tests rapides pendant le congé scolaire

Plusieurs élèves du Nouveau-Brunswick profitent d’un congé scolaire hâtif en raison de l’arrivée du variant Omicron dans la province.

Pendant le temps des Fêtes, les élèves devront passer des tests de dépistage rapide avant le retour en classe, prévu pour le 10 janvier. Les écoles de la province doivent remettre des trousses de dépistage rapide à tous les élèves cette semaine, si ce n’est déjà fait.

Cela permettra aux enfants et aux adolescents de faire des tests rapides tous les deux ou trois jours pendant les vacances de Noël, ce qui nous permettra d’identifier rapidement les nouvelles infections et de limiter la propagation , affirmait la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, la semaine dernière.

Encore une fois, selon la stratégie de dépistage du virus de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, les enfants qui présentent des symptômes du virus pendant le congé scolaire devraient plutôt passer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR dans une clinique de dépistage.

Avec les informations de l’émission La matinale et du téléjournal Acadie