Les nouvelles mesures sanitaires reçues froidement dans l’Est-du-Québec

Le gouvernement provincial a ordonné la fermeture, dès 17 h, des écoles, des salles de sport, des bars, les tavernes, les cinémas, les spas, les casinos et les salles de spectacle.

Les restaurants devront désormais cesser leurs activités à 22 h.

Plusieurs des commerçants rencontrés lundi ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à des mesures si radicales pour contrer la hausse de cas de COVID-19.

La plupart venaient à peine de digérer les annonces de jeudi dernier, qui prévoyaient notamment une diminution de la capacité de divers établissements de 50 %.

Le propriétaire du Gymnasyum, à Rimouski, s'avoue fâché de devoir à nouveau fermer son établissement, malgré le fait qu'il y ait appliqué les mesures sanitaires à la lettre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Je suis surtout frustré parce qu'on nous met dans le même paquet que les bars et les restaurants. Nous, on a fait notre effort de guerre, on a suivi les mesures, on a demandé le passeport vaccinal, on a eu le registre de présence de nos clients , soutient le propriétaire du centre d'entraînement Gymnasyum, Stéphane Bolduc.

Par ailleurs, de nombreux propriétaires ont refusé nos demandes d'entrevue en indiquant qu'ils avaient besoin de temps pour encaisser le choc.

« On commençait juste à réussir à patcher les trous avec nos employés et maintenant, qu'on est quasiment complets, on nous ferme encore. » — Une citation de Luc Pichette, directeur régional de la Corporation des bars, brasseries et tavernes du Québec

Les commerçants craignent une nouvelle fois que certains d'entre eux ne se relèvent pas de cette nouvelle fermeture et que le problème de manque de main-d'œuvre ne revienne avec plus de vigueur lorsque les commerces ouvriront à nouveau.

Un appel lancé pour encourager les commerces locaux

La Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup et l'Association Restauration Québec demandent aux citoyens de faire preuve de solidarité envers le commerce local.

Les deux institutions demandent aussi au gouvernement d'en faire plus pour aider les commerçants et d'aller plus loin que de leur accorder des prêts.

« C'est vraiment une nouvelle tuile pour nos entrepreneurs. » — Une citation de Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

C'est important de procéder à l'achat local, je le dis souvent. Je pense que c'est la voie actuelle pour donner un petit coup de pouce à nos entrepreneurs, leur dire "nous sommes derrière vous" , poursuit la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault.

« À l'Association Restauration Québec, on continue vraiment nos demandes auprès des instances gouvernementales autant fédérales que provinciales pour des aides directes auprès des restaurateurs. » — Une citation de Claudine Roy, présidente sortante du Conseil d'administration de l'Association Restauration Québec

Ce qui inquiète surtout les commerçants, c'est de ne pas savoir quand le retour à la normale sera possible.

Aucune date de réouverture n'est prévue pour le moment pour les commerces qui ont dû fermer leurs portes lundi en début de soirée.

Le Québec a enregistré 4571 nouvelles infections lundi.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs