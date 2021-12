Près de 7 adolescents sont victimes de sextorsion sur Snapchat chaque mois

Depuis le mois d'août dernier, 27 jeunes ont dit avoir fait l’objet de sextorsion sur l'application Snapchat, selon la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur internet, Cyberaide.ca. Dans certains cas, leur compte a été piraté, et leurs images ou vidéos intimes ont été diffusées sur le média social.

Cela fait en moyenne 7 signalements de sextorsion chaque mois, une forme de chantage , précise le site web Cyberaide.ca.

Un "sextorqueur" va faire menacer sa victime afin de lui soutirer de l’argent ou des images à caractère sexuelles , explique René Morin, le porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE), basé à Winnipeg.

Une tactique éprouvée

L’application Snapchat permet d’envoyer des photos, des vidéos et des messages en direct.

[C’est] une application que la plupart des adolescents ont sur leur téléphone cellulaire. [...] Souvent, il est possible d’envoyer des communications qui se veulent éphémères. Certains vont y envoyer des photos coquines, des photos qui vont s’afficher pendant quelques secondes et ensuite disparaître , explique M. Morin.

Les sextorqueurs l’utilisent pour établir un premier contact avec leurs victimes. Ils peuvent prendre des captures d’écran des photos envoyées pour ensuite faire chanter leur victime, ajoute-t-il.

Le stratagème est le suivant : [les sextorqueurs] vont d’abord devenir [l'ami de la victime]. Il vont lui envoyer un message qui contient un lien cliquable qui l'envoie vers une page qui [...] va la mettre en garde que son mot de passe a été compromis .

Le sextorqueur pourra ainsi voler les informations personnelles de l’adolescent et prendre le contrôle du compte Snapchat et menacer sa victime dans le but d’obtenir de l’argent ou d’autres images intimes , selon le porte-parole de l'organisme.

Quoi faire pour protéger son enfant?

Lorsque cela arrive, René Morin recommande de tout de suite signaler la situation à Cyberaide.ca.

Il faut également éviter de céder aux menaces et couper toutes les communications que la victime entretient avec [le sextorqueur]. Les parents devraient également dire à leurs enfants de limiter leurs abonnés aux personnes qu’ils connaissent dans la vraie vie, ajoute-t-il.

Ne pas accepter des inconnus [et] passer en revue les paramètres de sécurité de votre compte Snapchat pour voir qui peut entrer en contact avec vous sont quelques-uns des conseils de M. Morin pour prévenir la sextorsion.

Un problème exacerbé par la pandémie

Le phénomène est en hausse depuis le début de la pandémie, alors qu’en septembre l'organisme a rapporté une augmentation de 62 % des cas de signalements pour la première moitié de 2021.

Les jeunes passent beaucoup plus de temps sur leurs téléphones. [...] La vie sociale des ados est encore plus liée à internet depuis le début de la pandémie , affirme M. Morin.

Les signalements concernant les interactions directes dans un but sexuel entre les adultes et les enfants ont connu une augmentation considérable.

René Morin estime que Cyberaide.ca reçoit de 2500 à 4000 signalements par mois.