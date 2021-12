Un projet de plus 200 logements locatifs à venir à Rouyn-Noranda

La construction devrait débuter au printemps 2022, avec 2 unités de 12 logements.

Le projet nommé UNI CITÉ , une initiative de Pentagones société d’investissements, sera situé entre l'avenue Québec et la Résidence St-Pierre.

L'ensemble du projet représente des investissements de plus de 40 millions de dollars.

Le président de Pentagones société d'investissements, André Janneteau, espère que les premiers logements seront disponibles à l'automne 2022.

Je pense que ça va répondre à un besoin, évidemment, parce que le manque de logements est criant, quand on pense aux développements miniers qui s’en viennent, que ce soit Falco ou Wasamac , dit-il.

Une offre de logements abordables ?

André Janneteau prévoit présentement que les logements offerts seront de type 3 ½, 4 ½ et 5 ½ . Cependant, il préfère ne pas s’avancer sur le coût des loyers.

Ça reste encore à évaluer selon le coût de construction. On est au début de l’évaluation de tout ça. On n’a pas encore établi le coût de construction, quel programme on va utiliser pour le financement. Donc à ce stade-ci, on ne peut pas encore établir le coût exact de chacun des types de logements , indique M. Janneteau.

Le plan du projet «UNI CITÉ» Photo : Gracieuseté de Pentagones Société d'investissements

Pentagones évalue la possibilité d'offrir une portion des logements à prix abordable grâce à un programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La SCHL va permettre un prêt étalé sur plus longtemps, mais en échange, il faut que tu aies un certain pourcentage de loyers qui sont plus abordables dans ton projet. Ils vont se baser sur la moyenne d'un marché, et il faut que tu loues 10 % ou 15 % plus bas que ce taux-là. C’est eux qui font le calcul , explique Jean-Philippe Perrier, conseiller marketing et actionnaire pour Pentagones.

À Rouyn-Noranda, le taux d'unités de logements disponibles est de 1,1 %, alors que l’on vise 3 % pour que l’offre et la demande s’équilibrent dans un marché locatif.

Pentagones souhaite aussi inclure un volet participatif dans le projet, en proposant à la population de participer à certaines décisions, notamment via la page Facebook.