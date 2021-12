Des Premières Nations redressent leurs points de vérification

Les Premières Nations Neskantaga et Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, dans le nord-ouest de la province, ne donnent accès à leur territoire que pour des motifs essentiels.

Les règles entourant le dépistage et l’isolation des personnes contaminées ou symptomatiques ont aussi été resserrées dans les communautés.

Ces décisions surviennent à la suite d’une rencontre spéciale entre les chefs initiée par l'autorité sanitaire des Premières Nations Sioux Lookout.

L’organisme assure les services de santé pour 33 Premières Nations dans le Nord de l’Ontario.

Leur médecin en chef a énoncé plusieurs recommandations afin de combattre une potentielle éclosion du variant Omicron.

Parmi ces recommandations se trouvent une restriction du nombre de personnes lors de rassemblements ; l'accélération de la vaccination ; l'accumulation de réserves d’équipement de protection personnelle et la remise en service des équipes communautaires contre la pandémie.

La Première Nation de Fort Albany pour sa part maintient aussi un point de contrôle, a confirmé son chef, Robert Nakogee.

Ce dernier explique que tous les voyageurs doivent passer un test rapide qui est analysé dans une remorque pendant que le véhicule attend.

Seul un résultat négatif pour tous les passagers leur permettra de pénétrer sur le territoire de la Première Nation de Fort Albany, explique le chef Nakogee.

Considérant que la période des Fêtes est tout juste à nos portes, le chef invite ses concitoyens à rester en sécurité et d’utiliser le téléphone ou encore les réseaux sociaux pour communiquer durant cette période.

Des approches différentes

Toutes les Premières Nations n’abordent pas la pandémie avec les mêmes règles.

La Première Nation de Constance Lake suit un protocole établi : lorsqu’il y a plus de cinq cas actifs dans les régions voisines de Hearst et de Hornepayne, la communauté établit des points de contrôle à l’entrée et à la sortie du territoire de la Première Nation.

En date de vendredi, 7 cas de COVID-19 étaient recensés à Hearst et Hornepayne. La Première Nation n'a pas immédiatement répondu à la demande d'information de Radio-Canada quant à l'établissement de points de contrôle.

La Première Nation Constance Lake est aussi aux prises avec une éclosion de blastomycose, un minuscule champignon peut causer une infection mortelle des poumons.

Tensions avec les points de contrôle

Au printemps dernier, les points de vérifications dans les Premières Nations avaient créé des tensions, notamment sur l’île Manitoulin.

Les membres de la Première Nation M’Chigeeng arrêtaient chaque véhicule sur les routes provinciales 540 et 551 à l’entrée et à la sortie du territoire autochtone.

La communauté autochtone M'Chigeeng demandait systématiquement aux automobilistes de s’immobiliser sur la route provinciale 551 et de montrer des documents prouvant que le déplacement est essentiel sur l’île Manitoulin (archives). Photo : CBC/Erik White

Les chefs unis des conseils Mnidoo Mnising, qui représentent plusieurs communautés autochtones de l’île Manitoulin, avaient proposé de s’asseoir à la même table que l’association des municipalités de Manitoulin.

Les points de contrôle avaient plus tard été retirés alors que le nombre de cas actifs diminuait dans la région.

Avec les informations de CBC News