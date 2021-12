Latulipe-et-Gaboury pourvoit son poste de maire

Il a été réélu dimanche, récoltant plus de 81 % des votes.

Son opposant, l’ancien conseiller Alain Perreault, a obtenu 20 votes sur 108, soit 18,5 % des voix.

Aux élections municipales du 7 novembre dernier, personne ne s’est présenté au poste de maire. Un nouveau processus a donc été mis en branle pour combler ce siège.

Avec l’arrivée de nouveaux membres au sein du conseil, Vincent Gingras a décidé de solliciter un deuxième mandat.

Je ne me voyais pas continuer avec la possibilité de travailler avec les gens qui étaient là avant, certaines personnes. C’est pour cela que j’avais décidé de ne pas y aller, mais avec les résultats des élections du 7 novembre, ça me donnait beaucoup plus d’intérêt à recommencer et je sentais que la population était derrière moi dans ce choix-là , explique M. Gingras.

Au cours des quatre dernières années, l’ancien conseil municipal a rencontré plusieurs embûches, alors que les membres étaient divisés sur certains enjeux touchant la municipalité. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a même donné un coup de main au conseil afin de régler les conflits qui persistaient.

Vincent Gingras souhaite poursuivre les investissements dans les sentiers de la Pointe-aux-Roches. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C'est donc entouré d'une nouvelle équipe que Vincent Gingras compte développer sa municipalité.