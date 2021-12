Des échanges en français entre des élèves du Mali et de la Saskatchewan

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) annonce avoir signé une entente avec l’Ambassade du Mali au Canada pour favoriser des « échanges fructueux » entre les élèves, au niveau « pédagogique et culturel ».

Dans un communiqué, le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises CEF , Ronald Ajavon, se réjouit en affirmant que cette entente ouvre la voie à une multitude de possibilités.

« Les élèves maliens apprennent le français très tôt dans leur cheminement scolaire; ceux du Conseil des écoles fransaskoises CEF aussi, mais ils évoluent dans un environnement où ils sont minoritaires, alors qu’au Mali, ce n’est pas le cas. Quoi de mieux pour les élèves de nos deux milieux que d’avoir accès à un forum où la mise en commun des réalités et des ressources pédagogiques est célébrée. » — Une citation de Ronald Ajavon, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises

L’ambassadeur du Mali au Canada, Fatima B. Meite, affirme que l’entente va enrichir les apprentissages collectifs.