Budget de Saguenay : baisse des taux de taxation, mais hausse de l’évaluation

Alors qu’elle présentait le document à la presse lundi avant-midi, elle a affirmé être particulièrement heureuse de ne pas aller chercher un sou de plus dans les poches des contribuables .

Mme Dufour en a profité pour rappeler qu’elle rencontrait ainsi l’un de ses principaux engagements électoraux.

Elle a précisé que le fardeau fiscal global allait une fois de plus se chiffrer à environ 218,6 millions de dollars.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada

Poursuivant sur sa lancée, elle a ajouté que les taux de taxation ont presque tous pu être revus à la baisse.

Taux de taxation par 100 $ d’évaluation Résidentiel : 1,17 $ à 1,12 $ Commercial : 3,23 $ à 3,04 $ Industriel : 4,04 $ à 3,73 $ Agricole : 1,03 $ à 0,84 $ Forestier : 1,03 $ à 1,12 $

Par contre, l’effet des diminutions sera amoindri par la hausse de la valeur des résidences. Au moment où l’ancien rôle d’évaluation est arrivé à échéance, la demeure moyenne valait approximativement 207 000 $. Ce montant frôle désormais les 216 000 $.

En ce qui concerne les tarifs, le statu quo a généralement été maintenu.

Tarifs Eau : 160 $ (aucun changement) Égouts : 150 $ (aucun changement) Matières résiduelles : 150 $ (aucun changement) Matières organiques : 15 $ (hausse de 15 $)

Après avoir présenté ces différentes données, la mairesse de Saguenay a laissé transparaître sa fierté.

C’est toujours plus facile d’aller chercher de l’argent directement dans les poches des contribuables sans trop se poser de questions , a-t-elle déclaré. Or, on se met de la pression positive pour faire différemment , a-t-elle mentionné, en souriant.

Des sacrifices nécessaires

Au total, des économies d’environ 4 millions de dollars ont dû être réalisées pour pouvoir revoir à la baisse la plupart des taux de taxation et pour ne pas avoir à augmenter la quasi-totalité des tarifs.

Le président de la Commission des finances, Michel Potvin, a soutenu que cette somme a pu être dégagée surtout en orchestrant une réorganisation administrative.

Le président de la Commission des finances, Michel Potvin Photo : Radio-Canada

La masse salariale, c’est le plus gros poste de dépenses. Il fallait faire quelque chose si on voulait libérer un peu d’argent , a-t-il indiqué.

Il va y avoir quelques départs par attrition. Il y a des gens qui ne seront pas reconduits [dans leurs fonctions]. Il y a des postes qui seront retirés , a énuméré M. Potvin.

On veut prouver que la Ville est capable de faire des efforts, de contrôler les dépenses , a dit Julie Dufour.

Les fonds réservés pour la Société de transport du Saguenay, pour Diffusion Saguenay et pour la Zone portuaire de Chicoutimi ont donc été limités.

On veut donner un signal à certaines organisations [pour leur faire comprendre] qu’il leur faut faire des efforts , a souligné Michel Potvin. On ne pense pas que ça va les mettre en difficulté , s’est-il empressé d’ajouter.

Un budget qui divise

Le budget a été officiellement adopté sur l’heure du lunch lundi, mais il n’a pas été endossé par tous les élus de Saguenay.

Les conseillers indépendants Jean-Marc Crevier, Serge Gaudreault et Éric Simard ont tous refusé de l’appuyer.

Sans surprise, Marc Bouchard, qui est désormais l’unique représentant de l’Équipe du renouveau démocratique au sein du conseil municipal, en a fait autant.