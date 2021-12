Le quidditch veut changer de nom pour se distancier de J.K. Rowling

Dans les romans, le quidditch se joue dans les airs, par des sorciers et des sorcières sur leurs balais volants. Dans la vraie vie, le sport de contact qu’il a inspiré a été inventé en 2005 au Middlebury College, dans le Vermont, par Xander Manshel et Alexe Benepe. On trouve aujourd’hui près de 450 équipes de Quidditch réparties dans une trentaine de pays, selon la BBC.

Le sport a besoin de son propre espace, sans limites sur son potentiel de croissance, et le changement de nom est une étape cruciale pour y parvenir , a affirmé Benepe dans la déclaration publiée le 15 décembre et endossée lundi par QuidditchUK, l’organisme officiel responsable du Quidditch au Royaume-Uni.

D’ici la fin janvier, US Quidditch (USQ) et Major League Quidditch (MLQ), les deux ligues qui ont signé la déclaration, vont mener des sondages auprès du public pour trouver le meilleur nom possible pour le sport. Quelques propositions ont déjà été faites, comme Quickball, Quicker, Quidstrike and Quadraball.

Se détacher de Warner Bros. et de J.K. Rowling

Les deux ligues croient qu’un changement de nom permettra au sport de prendre de l’expansion, en se départissant de l’étiquette Warner Bros. Le distributeur des huit films de la saga Harry Potter détient en effet un brevet sur le mot quidditch , ce qui limite les opportunités de commandites et de diffusion du sport.

Mais cette initiative est également une façon pour les deux ligues de se distancier des propos de J.K. Rowling , dont certains ont été jugés transphobes par plusieurs membres de la communauté LGBTQ+ et des personnalités publiques.

En juin 2020, réagissant à un article d’opinion publié par le site web Devex qui a utilisé l’expression les personnes qui ont leurs menstruations , J.K. Rowling a écrit : Je suis sûre qu’il y a déjà eu un mot pour décrire ces gens. Aidez-moi. Wumben? Wimpund? Woomud? Sur un ton sarcastique, elle faisait allusion au mot woman (femme).

Elle a continué sur la même lancée en publiant des messages défendant le concept de sexe biologique. Par la suite, plusieurs personnalités ont manifesté publiquement leur désaccord, dont l’acteur Daniel Radcliffe, qui a prêté ses traits au personnage d’Harry Potter au grand écran.

L'écrivaine et créatrice d'Harry Potter, J. K. Rowling Photo : Getty Images / John Phillips

L’un des sports les plus progressifs

Les deux ligues affirment que les propos véhiculés par J.K. Rowling ne cadrent pas avec la mentalité de leur sport, qui se targue d’être l’un des plus inclusifs. L’un des règlements du Quidditch stipule que les équipes ne peuvent aligner plus de quatre personnes du même genre en même temps sur le terrain.

Notre sport a développé la réputation d’être l’un des sports les plus progressifs dans le monde en termes d’inclusion et d’égalité des genres , peut-on lire dans la déclaration. Les deux organisations croient qu’il est impératif d’être à la hauteur de cette réputation dans tous les aspects de leurs opérations, et que cette décision est un pas dans la bonne direction.

Un porte-parole de J.K. Rowling s'est contenté de souligner que ces ligues de Quidditch n'avaient de toute façon pas été endossées par l'autrice en premier lieu, indique la BBC.