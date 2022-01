Marcel Arsenault : une passion, loin d’être miniature, pour les maquettes

Ce n'est pas de la patience, c'est de la passion , lance d'emblée Marcel Arsenault qui nous fait visiter son atelier. Le mot passion est plutôt faible pour décrire le passe-temps du Gaspésien.

À 80 ans, le retraité se rend chaque jour à son atelier de Saint-Elzéar. C'est là que la magie opère. Je m'en vais là pour me divertir, m'amuser et être bien , explique-t-il, tout sourire.

Marcel Arsenault est heureux lorsqu'il se retrouve dans son atelier. On l'aperçoit ici tailler de petits morceaux de cèdre qui deviendront le revêtement de son église. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'artisan autodidacte, motivé par le défi qui l'attend chaque fois et par l'intérêt patrimonial des lieux de culte, visite d'abord les véritables églises pour y prendre des clichés de ce qu'il souhaite reproduire.

« Je prends à peu près 150 à 200 photos, d'aussi loin que je peux pour avoir les angles. Je prends tous les détails, tout ce que je peux! » — Une citation de Marcel Arsenault, artisan

Le principal intéressé profite également de l'occasion pour prendre certaines mesures.

De retour dans son atelier, M. Arsenault construit ensuite la structure des maquettes de l'église, en cèdre, en fonction des données colligées. C'est son instinct qui le guide tout au long du processus.

L'oeuvre sur laquelle travaillait M. Arsenault lors du passage de l'équipe de Radio-Canada dans son atelier. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Je n'ai pas de plan. Il faut que je compose le plan à mesure que j'avance. Il y a des fois où j'arrive et que ça ne marche pas. Je recommence , lance-t-il avant de s'esclaffer.

La réplique de l'église de Bonaventure est de plus grande taille que les autres exposées sur place. Photo : Radio-Canada

Ses œuvres sont ensuite peaufinées, il y ajoute les ornements, également conçus en cèdre. Des écorces lui sont offertes par des moulins locaux. À l'exception de la colle et de la peinture, M. Arsenault ne dépense que très peu d'argent pour réaliser ses créations.

« Avec l'équivalent de quatre ou six "2 par 4" de cèdre de huit pieds de long, je peux en avoir pour quatre mois. Trouvez-moi un passe-temps qui coûte moins cher que ça, il n'y en a pas beaucoup! » — Une citation de Marcel Arsenault, artisan

L'intérêt patrimonial des églises et le défi de bien traduire leurs spécificités motivent l'octogénaire qui meuble ainsi très activement sa retraite. Et il ne lésine pas sur les heures investies dans ses projets afin que ses maquettes ressemblent le plus possible aux bâtiments originaux.

La reproduction de l'église de Carleton (à l'avant plan) construite entre 1850 et 1854, a constitué un défi particulier pour M. Arsenault en raison des détails qu'elle comporte. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Entre 200 et 600 heures sont nécessaires pour chaque maquette, dépendamment des dimensions et des détails qu'elle arbore. Celle de l'église de Carleton-sur-Mer en est une, notamment, dont l'architecture inclut énormément de dentelle , mentionne-t-il. C'est un assez bon défi , commente l'ancien fabricant de meubles.

Lors du passage de Radio-Canada, M. Arsenault planchait sur la reproduction d'une église anglicane de la Baie-des-Chaleurs. D'autres bâtiments verront certainement le jour dans son atelier, puisque le Gaspésien n'a pas l'intention de ralentir sa production tant qu'il aura la santé .

Une exposition à l'église de Bonaventure

Plusieurs des œuvres signées Marcel Arsenault ont été acquises, au fil des ans, par les fabriques qui gèrent les églises qu'il a reproduites. M. Arsenault a d'ailleurs récemment fait don à la Fabrique Saint-Germain d'une réplique de la cathédrale de Rimouski.

Une grande partie de sa collection est toutefois exposée de façon permanente à l'église de Bonaventure. Une trentaine de bâtiments créés de toutes pièces forment un village de Noël illuminé.

Les bâtiments qui composent le village de Noël sont le fruit de l'imagination de M. Arsenault, à l'exception de deux résidences miniatures. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Une dizaine de reproductions d'églises acadiennes de la Baie-des-Chaleurs, de Pointe-à-la-Garde à Bonaventure, peuvent aussi être observées en plus de celle de la communauté autochtone de Gesgapegiag, dont l'architecture se démarque considérablement des autres.

La maquette de l'église de la communauté de Gesgapegiag Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La reproduction de l'église de Nouvelle fait aussi partie de la collection exposée à Bonaventure. Elle est la première qu'a réalisée l'artisan, dans les années 1990. Il avait alors moins confiance en ses aptitudes à la reproduire fidèlement.

La maquette de l'église de Nouvelle érigée entre 1933 et 1935 est la toute première œuvre du Gaspésien. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

J'ai regardé l'église, je me suis dit : qu'est-ce que je fais ici, ce matin? Ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas capable de faire ça! , relate M. Arsenault. Sa première tentative s'est néanmoins bien déroulée, admet-il, et lui a donné envie de retenter le coup.

Des répliques d'églises de Gaspé, de Grande-Rivière, de Sainte-Anne-des-Monts et des Îles-de-la-Madeleine ont aussi vu le jour dans son atelier.