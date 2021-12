Hadès, premier jeu vidéo à remporter un prix de littérature Hugo

Le jeu vidéo Hadès, acclamé par les critiques et la communauté de joueurs et joueuses, se mesurait à de grandes pointures comme Animal Crossing: New Horizons et The Last of Us: Part II. Le Québec était aussi représenté parmi la liste des finalistes, avec Spiritfarer, un jeu sur le deuil développé par le studio indépendant Thunder Lotus Games.

Le studio Thunder Lotus Games a récemment annoncé avoir écoulé un million d'exemplaires de son jeu «Spiritfarer». Photo : Thunder Lotus

La refonte de Final Fantasy VII de Square Enix ainsi que Blaseball de The Game Band étaient aussi en lice pour remporter les honneurs.

Le directeur créatif de Hadès, Greg Kasavin, a accepté le prix virtuellement, soulignant sa reconnaissance envers l’organisation d’accorder cette importance à l’industrie vidéoludique avec ce prix.

Les Hugo, prix le plus prestigieux de science-fiction selon leur site web, récompensent surtout les œuvres américaines et anglophones depuis 1953. Dans les dernières années, les catégories se sont modernisées, s’élargissant au secteur numérique, notamment avec un volet sur les balados et un autre sur les vidéos en continu.

L’organisation avait annoncé la création de la nouvelle catégorie du meilleur jeu vidéo en 2020, qui a été présentée pour la première fois cette année. On ne sait toutefois pas encore si la cérémonie répétera l’expérience en 2022.