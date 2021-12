Un pompier blessé lors d’une intervention à l’ancienne usine Norbord à Val-d’Or

Le Service de sécurité incendie a reçu l'appel pour intervenir sur les lieux peu avant 9 h.

Les pompiers ont pu maîtriser l’incendie quelques minutes après leur arrivée. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

À notre arrivée sur les lieux il y avait deux employés manquaient à l’appel. Ils essayaient d’éteindre l’incendie. Vous comprendrez que ça a été une priorité pour nous de rentrer à l’intérieur du bâtiment. On a récupéré les deux travailleurs qui étaient dans la fumée et on les a retirés à l’extérieur , indique le directeur du Service de sécurité incendie de Val-d’Or, Éric Hébert.

Des travaux de démantèlement seraient à l'origine de l'incendie.

Un pompier a été transporté à l'Hôpital de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Un pompier a subi des blessures mineures à la suite d'une chute d’une vingtaine de pieds à l'intérieur de l'usine.

Il a été transporté à l’hôpital, il est traité pour ses blessures. On ne craint pas pour sa vie. C’est une très mauvaise chute. Actuellement le centre hospitalier s’occupe de lui , ajoute-t-il.