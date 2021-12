127 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), on dénombre 304 cas actifs dans la région, soit 33 de plus que vendredi. C’est le secteur du Domaine-du-Roy qui est le plus touché, avec un taux de 225,9 cas actifs par 100 000 habitants. Vient ensuite le secteur de Maria-Chapdelaine, où le taux par 100 000 habitants se situe à 207,8.

Au Saguenay, le secteur de Jonquière enregistre le plus important nombre de cas actifs, avec un taux de 114,9 par 100 000 habitants.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) compte trois personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 dans ses installations. Aucune n’est aux soins intensifs.

Il y a 35 éclosions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la majorité en milieux scolaires et en milieux de travail..

Québec rapporte, lundi, 4571 nouveaux cas dans la province et 3 décès supplémentaires.