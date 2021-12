La distribution des tests rapides a commencé dans les pharmacies en Outaouais

En Outaouais, la population était déjà au rendez-vous en début de matinée, parfois contrainte d’attendre en file devant la pharmacie.

Ma fille va à l’école privée et son école a été fermée ce matin , a indiqué Michèle Delaney, l’une des premières dans la file.



On veut prévenir plutôt que guérir pour être capable d’avoir un temps des fêtes, même à dix personnes et de façon raisonnable. On veut faire les tests quelques jours avant Noël pour s’assurer qu’on protège les gens qu’on aime , a-t-elle ajouté.

On n’est pas si nombreux devant cette pharmacie, je pense qu’il y en aura pour tout le monde , a prédit Marie Coderre, une autre cliente venue tôt lundi matin.

La patience est de mise

Les trousses, qui contiennent cinq tests chacune, seront distribuées selon le principe premier arrivé, premier servi dans la plupart des pharmacies. Certaines fonctionnent par rendez-vous.

Benoît Morin, président de l’Association des pharmaciens propriétaires du Québec, assure que les pharmaciens feront tout pour répondre aux questions de leurs clients mais il leur demande d’être patients et compréhensifs.

Ce matin, ça ne donne rien d’appeler votre pharmacie , précise-t-il en entrevue lundi à l'émission les Matins d'ici.



Hier, on a eu un volume d’appels considérable, juste pour ma pharmacie, j’avais un appel aux deux minutes pour les tests rapides, et on ne les avait pas encore reçus. Donc soyez patients, mais je pense que si tout le monde fait sa part, il va y en avoir assez pour tout le monde , ajoute Benoît Morin.

Il affirme que toutes les pharmacies n’auront pas reçu les tests ce lundi, mais que celles qui les auront vont afficher l'information à l'extérieur de leur pharmacie, sur leurs messages téléphoniques ou encore sur leur site internet.

Selon lui, l'approvisionnement devrait se poursuivre tout au long de la semaine.

« On devrait recevoir une boîte d’une centaine de trousses par jour et par pharmacie jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on va être réapprovisionné sur une base quotidienne. » — Une citation de Benoît Morin, président de l’Association des pharmaciens propriétaires du Québec

Pour le moment, les quantités sont limitées à une trousse de cinq tests par personne de plus de 14 ans pour chaque tranche de 30 jours.