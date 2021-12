Comment contrer la violence domestique dans les communautés autochtones ?

Sur les neuf cas d’homicide impliquant un partenaire intime dans le Nord-Ouest de l’Ontario au cours des cinq dernières années, plus de la moitié des victimes étaient autochtones.

C’est une proportion plus élevée que celle qu’on retrouve dans la moyenne nationale, ou une victime de violence domestique sur cinq est autochtone, selon une enquête de la CBC.

Des intervenants sociaux autochtones ne s’étonnent pas de ces statistiques. Depuis des décennies, ils travaillent pour sensibiliser la population à cet enjeu qui touche disproportionnellement les communautés autochtones.

Le phénomène est d’ailleurs bien documenté. L’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées souligne les taux très élevés de violence domestique dans les foyers autochtones.

De l'activisme de longue date à Thunder Bay

Dans la Première Nation de Fort William, dans le Nord de l’Ontario, des activistes se mobilisent depuis le début des années 1980 pour venir en aide aux victimes de violence domestique.

Le gouvernement ne réussit pas réellement à s’attaquer à ce problème, même s’il réussit très bien à le documenter , commente Marlene Pierre, une aînée de Fort William.

Pour illustrer son point, Mme Pierre rappelle que le premier rapport à ce sujet dans la région de Thunder Bay date de 1989.

Dans ce rapport, la grande majorité des personnes interrogées affirment avoir été personnellement victimes de violence domestique, poussant ceux qui ont réalisé le rapport à décrire le phénomène comme endémique.

Marlene Pierre, activiste originaire de la Première Nation de Fort William, dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Matt Prokopchuk / CBC

Cette violence est directement liée aux politiques et aux pratiques coloniales selon Mme Pierre, citant les pensionnats pour Autochtones, la rafle des années 60, et la Loi sur les Indiens comme exemples.

« Des méthodes destructrices ont été employées pour diviser et contrôler nos familles. » — Une citation de Marlène Pierre, activiste en justice sociale de la Première Nation de Fort William

L’aînée estime que la situation pourrait s’améliorer s’il y avait davantage de programmes et de services pour lutter contre la violence familiale.

Plus de services et de programmes

Pour la directrice de l’Association des femmes autochtones de l’Ontario, Cora McGuire-Cyrette, une première étape serait de rétablir la Fondation autochtone pour la guérison, un organisme dirigé par des Autochtones pour répondre aux besoins de la communauté.

Cora McGuire-Cyrette est directrice de l’Association des femmes autochtones de l’Ontario. Photo : Chondon Photography

L’organisme, créé en 1998, s’attaquait directement aux problèmes liés aux traumatismes des pensionnats pour autochtones.

Mais le financement de l’organisme a expiré en 2014, laissant un grand vide dans l’éventail de services disponibles pour les survivants des pensionnats, déplore Mme McGuire-Cyrette.

Quand on voit un acte de violence dans les nouvelles, on pense que c’est un acte individuel. En réalité, c’est plus large, c’est systémique , explique-t-elle.

« Si nous ne l’abordons pas de manière systémique, nous n’allons pas avoir d’impact. » — Une citation de Cora McGuire-Cyrette, directrice de l’Association des femmes autochtones de l’Ontario.

Redémarrer la fondation et fournir un financement de base serait un bon début , selon Mme McGuire-Cyrette.

Mais une gamme de programmes offrant une guérison holistique est également nécessaire , ajoute-t-elle.

Prévenir la violence, le travail de toute une communauté

En plus d’offrir plus de services pour contrer la violence familiale, il devrait également avoir de l'emphase sur les efforts de sensibilisation et de prévention, selon certains intervenants.

C'est pour répondre à ce besoin que la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario gère le programme Kanawayhitowin, explique la directrice de la formation de l’organisation, Beth Boros.

« Toute la communauté a un rôle à jouer pour lutter contre la honte et le stigma qui entourent la violence domestique dans nos collectivités. » — Une citation de Beth Boros, directrice de la formation pour la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario

En cri, Kanawayhitowin signifie prendre soin de l’esprit de l’autre.

Le siège social de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario à Toronto. Photo : Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario

Pour sensibiliser les communautés, le programme offre de l’information sur les signes avant-coureurs de violence domestique.

Il offre également des ressources pour les femmes qui cherchent à quitter le foyer en sécurité.

Le programme vise également les hommes autochtones en les invitant à jouer un rôle actif pour mettre fin au cycle de violence intergénérationnelle et interpersonnelle.

Intégrer la culture autochtone à la guérison familiale

Le nombre de foyers de crise et de refuges doit augmenter, indique Mme Pierre. C’est un problème particulièrement pressant dans les communautés plus éloignées et rurales.

Il faut aussi tenir compte de la culture autochtone, et de son intégration dans le processus de guérison, selon l’aînée de Fort William.

Intégrer la culture autochtone est une priorité pour le Biidaaban Healing Lodge, un pavillon de ressourcement autochtone de 12 lits à quelques centaines de kilomètres de Thunder Bay, affirme la directrice du refuge Simone Desmoulin.

Simone Desmoulin est la directrice de Biidaaban Healing Lodge dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Biidaaban Healing Lodge

L’organisme propose une gamme de programmes pour aider les visiteurs à guérir de la colère, du chagrin, de l’abandon et de la violence sexuelle.

C'est un témoignage des personnes qui ont voyagé avec nous. Chaque diplômé qui a quitté nos programmes résidentiels a laissé une partie d'eux-mêmes à travers leurs empreintes de main sur les murs , illustre Mme Desmoulin.

Des centaines de participants ont terminé des programmes de bien-être au Biidaaban Healing Lodge Photo : Biidaaban Healing Lodge

La grande majorité des individus qui bénéficient de nos services ont vécu de la violence familiale , explique la directrice.

Des ateliers familiaux, comme la fabrication de tambours, permettent de guérir le traumatisme intergénérationnel, selon elle.

Ils reçoivent les enseignements autour de ce tambour, mais ils apprennent aussi à travailler ensemble en tant qu'unité pour créer leur tambour familial , a déclaré Desmoulin.

Et à partir de là, cela leur donne un sentiment de fierté de leurs réalisations en tant que famille, et alors qu'ils s'assoient, apprennent et battent sur ce tambour.

Mme Pierre note toutefois que des programmes comme ceux de ce pavillon de ressourcement ne suffiront pas à lutter contre les niveaux disproportionnellement élevés de violence conjugale et familiale au sein des Premières Nations.

Mais ensemble, avec des investissements adéquats dans la santé et le bien-être des Autochtones, ils feront une différence , conclut-elle.

La CBC a mené une enquête de 16 mois pour étudier les 392 cas d’homicides entre partenaires intimes au Canada entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2020. En moyenne, une victime sur cinq était autochtone, dans les cas où CBC News a pu identifier l’origine ethnique de la victime. De son côté, Statistique Canada rapporte qu’une victime sur quatre est autochtone. Les données diffèrent en raison de l’accessibilité de l’information, surtout celle en provenance du système judiciaire.

Avec les informations de Logan Turner, CBC News