Les articles d’ICI Mauricie Centre-du-Québec les plus lus en 2021

Voici les 10 articles les plus lus dans la section nouvelles du site d’ICI Mauricie Centre-du-Québec ainsi quelques-uns de nos coups de cœur de l’année.

1. Réouverture du zoo de Saint-Édouard sous fond de controverse

Le zoo de Saint-Édouard a rouvert ses portes à l'été 2021, sous le nom d'Animalia. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

La nouvelle propriétaire du zoo de Saint-Édouard a été rattrapée par son passé après avoir racheté ce parc animalier. Émilie Gaudry avait déjà défrayé les manchettes pour des incidents qui ont soulevé des inquiétudes en matière de sécurité animale. LIRE LA SUITE>>

2. Nicolet exclut Marie-Chantale Toupin de sa fête nationale du Québec

Marie-Chantal Toupin devait participer au spectacle de la Saint-Jean à Nicolet 2021. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Nicolet a résilié le contrat qu’elle avait avec Marie-Chantal Toupin pour sa fête de la Saint-Jean en 2021. La mairesse Geneviève Dubois avait alors déclaré que la décision avait été prise par souci de cohérence avec les valeurs de la Ville. LIRE LA SUITE>>

3. Disparition de Mélissa Blais : l'espoir de repêcher des indices

De nombreux efforts sont déployés pour tenter de retrouver Mélissa Blais. Photo : Radio-Canada / Raphaëlle Drouin

Des voitures repérées par le groupe les Plongeurs de l’Espoir dans la rivière Saint-Maurice, à la hauteur de Shawinigan, ont été sorties des eaux en septembre dernier. Les recherches visaient à trouver des indices reliés à la disparition de Mélissa Blais. LIRE LA SUITE>>

4. Procès de la belle-mère de la fillette de Granby : l'accusée reconnue coupable sur toute la ligne

Même si le drame a eu lieu à Granby, le procès de l'accusée s'est tenu à Trois-Rivières à la demande des avocats de la défense. Photo : Radio-Canada

En décembre, le jury a reconnu la belle-mère de la fillette de Granby coupable de la séquestration et du meurtre non prémédité de l'enfant de 7 ans. Au cours du procès, on a appris que la fillette avait été enroulée dans du ruban adhésif. LIRE LA SUITE>>

5. Des bébés de la DPJ pourraient se retrouver dans un foyer de groupe

Il y a un manque criant de familles d'accueil dans la région. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Faute de familles d'accueil, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en Mauricie et au Centre-du-Québec a entamé des démarches pour ouvrir un foyer de groupe pour des bambins de 0 à 3 ans. L'idée a soulevé l'ire de certains. LIRE LA SUITE>>

6. Un violent orage frappe Trois-Rivières : d'importants dégâts et des rues inondées

De gros arbres ont été déracinés au cours de cette tempête. Photo : Radio-Canada / Éric Langevin

Des cellules orageuses accompagnées d'une forte pluie et de vents violents ont secoué Trois-Rivières au début juin. Au plus fort de la tempête, près de 35 000 clients d'Hydro-Québec étaient sans électricité. La tempête n'a fait aucun blessé, mais beaucoup de dégâts. LIRE LA SUITE>>

7. Des masques de Chine choisis au détriment de ceux d'une entreprise de Louiseville

Entreprise Prémont s'est lancée dans la production de ces masques il y a environ un an. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Le contrat pour la production de masques avec fenêtre destinés au personnel des garderies du Québec a filé entre les doigts d’Entreprise Prémont, à Louiseville. Le gouvernement a plutôt choisi une entreprise de Magog qui a utilisé des masques faits en Chine pour remplir la commande. LIRE LA SUITE>>

8. Une Shawiniganaise met la population en garde contre une habile fraude

Les fraudeurs ont utilisé le numéro de la caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan. Photo : Radio-Canada

En répondant à un appel provenant du numéro de téléphone de sa caisse, une résidente de Shawinigan était loin de se douter qu’elle avait affaire à des fraudeurs. Sa vigilance a empêché les suspects de vider ses comptes. La Sûreté du Québec SQ confirme que les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux. LIRE LA SUITE>>

9. 150 000 foyers du Québec de plus branchés à Internet haute vitesse d’ici l’automne 2022

François Legault et Justin Trudeau lors du point de presse à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En mars, les premiers ministres du Canada et du Québec sont venus à Trois-Rivières pour annoncer cette nouvelle : l'arrivée tant attendue de l'Internet haute vitesse dans 150 000 foyers de plus dans la province. Une annonce bien accueillie à l'ère du télétravail et de l'école virtuelle. LIRE LA SUITE>>

10. Des parents résignés à laisser mourir leur bébé atteint d'une maladie rare

Le petit Jayden était atteint d'atrésie intestinale multiple. Photo : Gracieuseté de la famille Drolet

Poursuivre les soins pour permettre à leur nouveau-né de vivre jusqu'à 50 jours ou cesser son alimentation pour devancer son départ, tel est le dur choix auquel des parents de Shawinigan ont dû faire face. Ils militent aujourd'hui pour l'accès à l'aide à mourir pour les moins de 18 ans. LIRE LA SUITE>>

Coups de coeur

En rappel, voici quelques reportages numériques réalisés par notre équipe qui ont marqué l’année 2021.

La rue des Forges en 1949 Photo : Neuville Bazin BAnQ 03Q,E6,S7,SS1,P73112

Richard-Alain Senneville, lors d’une intervention dans une classe à Drummondville Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Revivez l’effervescence des bars et des discothèques qui ont marqué l’histoire de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Sophie Leclerc

Déploiement d'une tour de 76 mètres de hauteur à Lac-Édouard Photo : Radio-Canada / François Genest

Chargement de l’image André Tourigny a dirigé son tout premier match préparatoire dans la LNH le 27 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge