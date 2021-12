Windsor-Essex augmente sa capacité de vaccination pour la 3e dose

Depuis lundi matin, les Ontariens de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 à condition d'avoir reçu leur deuxième dose depuis au moins trois mois ou 84 jours.

Dans Windsor-Essex, les autorités sanitaires pressent la population admissible à prendre rendez-vous aussi tôt que possible. Au cours d'un point de presse lundi matin, la PDG de l'agence sanitaire a précisé que des rendez-vous avaient été ajoutés et que la capacité de vaccination allait augmenter dans la région dans les prochains jours.

Nous voulons exprimer un sentiment d'urgence et nous encourageons tout le monde à s'inscrire, mais nous demandons aussi vraiment un peu de patience , a dit Nicole Dupuis.

À l'heure actuelle, les doses de rappel sont accessibles au centre de vaccination de masse du centre commercial Devonshire. Il fonctionne sur rendez-vous de 8 h à 15 h 30 tous les jours. Selon Mme Dupuis, ces heures seront prolongées afin d'offrir davantage de plages de rendez-vous.

Certaines pharmacies et des fournisseurs de soins de santé administrent également des doses de rappel.

Les chiffres du jour : 255 cas nouveaux cas en trois jours, dont 73 cas samedi, 96 cas dimanche et 86 cas lundi

607 cas actifs

34 hospitalisations

36 foyers d'éclosion dont 13 en milieu de travail et 17 dans des écoles et garderies

77,9 % des résidents de 5 ans et plus sont entièrement vaccinés

De nouveaux sites de vaccination

Dimanche, le bureau de santé a indiqué que deux nouveaux sites de vaccination de masse sont par ailleurs en cours de création, l'un à Leamington, l'autre dans l'ouest de Windsor. Ils n'ouvriront toutefois leurs portes qu'au début du mois de janvier.

Depuis vendredi dernier, plus de 65 000 personnes ont reçu une troisième dose ou un rappel, soit environ 16 % de la population de Windsor-Essex, selon le bureau de santé.

Les autorités sanitaires préviennent aussi que les gens n'auront pas le choix du vaccin dans les cliniques en raison de la disponibilité des vaccins à ARNm en Ontario.

Depuis le 18 décembre, le vaccin de Pfizer est administré aux personnes de moins de 30 ans admissibles et celui de Moderna est administré aux personnes de 30 ans et plus.