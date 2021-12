Les pharmaciens de la Mauricie se préparent à la distribution des tests rapides

La pharmacienne-propriétaire de la pharmacie Proxim sur le boulevard Parent à Trois-Rivières, Annie-Louise Turcotte, affirme qu’elle n’a pas encore reçu les tests. C’est une situation qui est vraiment hors de notre contrôle , précise-t-elle en mentionnant qu’ils devraient arriver au cours de la semaine.

Le pharmacien-propriétaire de pharmacies Uniprix à Trois-Rivières, Marc Dontigny, s’attend quant à lui à recevoir les tests au cours de la journée.

La façon de distribuer les tests différent d’une pharmacie à l’autre.

À la pharmacie d’Anne-Louise Turcotte, et dans plusieurs autres, il y aura un affichage à l’entrée indiquant si des tests sont disponibles. Il sera écrit en rouge qu’il n’y a pas de tests rapides et en vert que le produit est disponible. Elle assure aussi que son site Internet ainsi que le message d’accueil téléphonique seront mis à jour.

Dans les pharmacies Uniprix à Trois-Rivières, un processus a été mis sur pied pour la journée de lundi. Les gens vont se présenter, on leur donne un coupon avec une feuille qui dit comment utiliser les tests et ils vont pouvoir se représenter le lendemain après-midi pour récupérer leur boîte de tests COVID , explique Marc Dontigny. Il indique qu'avec les stocks de tests qui augmenteront au fil du temps, la méthode de distribution va changer.

« S’il y a une file d’attente dehors [pour obtenir les tests] et qu’on fait rentrer tout le monde, on va dépasser les radios de quantité de gens qui ont le droit d’être dans les pharmacies. On ne veut pas que les gens attendent et se mettent à risque pour rien. »