COVID-19 : 3784 cas de plus, mais aucun décès en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus lundi est inférieur aux 4177 infections recensées dimanche, mais 146 % plus élevé que lundi dernier.

Santé publique Ontario confirme 3784 nouveaux cas, mais il n'y a aucun décès de plus.

Il y a 1056 nouveaux cas à Toronto, 381 dans la région de Peel, 310 dans la région de York, 273 à Ottawa, 240 dans la région de Halton, 181 à Hamilton, 142 dans la région de Durham, 130 à Kingston, 129 dans la région de Waterloo et 123 dans la région de Middlesex-London.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 2863, comparativement à 1328 il y a une semaine (+115 %).

Il y a 340 cas confirmés du variant Omicron (+90) en Ontario, mais le nouveau variant particulièrement contagieux est déjà dominant dans la province, selon les estimations de plusieurs experts.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Hospitalisations

Il y a 284 hospitalisations, une de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 164 (+5)

Nombre de patients sous respirateur : 109 (+6)

Il y a 1040 nouvelles guérisons. Le nombre d'Ontariens présentement infectés est de 23 591 (+2744).

Il y a 5 infections de plus dans les centres de soins de longue durée, soit 3 cas touchant des employés et 2 chez les bénéficiaires.

Vaccination

Près de 107 200 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dimanche dans la province.

Depuis lundi matin, les 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose il y a au moins trois mois peuvent prendre rendez-vous pour une dose de rappel accélérée.

À l'heure actuelle, 90,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 87,8 %, deux doses.

Parmi les enfants, 37,4 % des 5 à 11 ans ont eu leur première dose.

Cas dans les écoles

Il y a 331 infections supplémentaires en milieu scolaire, y compris 270 cas touchant des élèves.

Près de 26,6 % des écoles élémentaires et secondaires de la province ont un cas déclaré de COVID-19, selon le bilan provincial.

Il s'agit toutefois d'infections recensées vendredi avant le début du congé des Fêtes dans la plupart des régions de la province. Les écoles sont toujours ouvertes dans l'Est ontarien.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dépistage

Un peu plus de 44 100 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 9,7 %, du jamais-vu depuis le 3 mai.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 653 727 cas de COVID-19 et 10 113 décès.