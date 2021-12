Prudence sur les trottoirs glaçés de Sept-Îles

La Ville invite la population à la plus grande prudence, particulièrement aux abords des écoles.

Le directeur général de Sept-Îles Patrick Gwilliam estime que les conditions météorologiques des derniers jours, la pluie et le froid qui a suivi compliquent grandement le travail des équipes municipales. Une épaisse couche de glace s'est formée. Les produits de déglaçage, qui sont un mélange de calcium et de sable, s'activent davantage quand les températures sont supérieures à -8 degrés Celsius, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des derniers jours.

« On fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais on n'a pas de recette miracle. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de Sept-Îles

Patrick Gwilliam affirme que les efforts sont déployés pour tenter de déneiger et déglacer le plus de trottoirs possible et que les trottoirs orientés vers le sud sont privilégiés afin de permettre une meilleure efficacité des produits de déglaçage.

Il implore également les automobilistes à ralentir et respecter les limites de vitesse à proximité des écoles.