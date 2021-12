COVID-19 : le ministre de la Santé Christian Dubé fera le point à 13 h

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le gouvernement devrait annoncer une hausse importante des nouveaux cas de COVID-19, tout particulièrement dans la région de Montréal, lors du dévoilement de son bilan du jour, à 11 h.

Devant l'évolution rapide de la situation épidémiologique, le gouvernement devrait ainsi mettre en place davantage de mesures pour contrôler la propagation. C'est ce qui sera annoncé à 13 h par le ministre Christian Dubé.

Il compte également s'exprimer au sujet de l'administration de la troisième dose chez les personnes de plus de 65 ans et les travailleurs de la santé, en plus de faire le point sur le dépistage et les tests rapides, dont la distribution s'est amorcée lundi matin.

Le ministre Dubé sera donc accompagné du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.

L'événement se déroulera toutefois en mode virtuel pour éviter les rassemblements , a annoncé le cabinet du ministre Dubé par communiqué, lundi matin. Le gouvernement du Québec avait déjà annoncé suspendre toutes les activités publiques de ses ministres en raison de la hausse des cas des derniers jours.

Avec les informations d'Alex Boissonneault