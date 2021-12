Le parcours immersif de Saint-Jean-Vianney dépouillé par des voleurs

Ils ont déboulonné et emporté cinq des six panneaux. Le directeur général du Centre d’histoire Arvida, Carl Gaudreault, ne s’en cache pas : la situation le décourage et le désole.

Il affirme qu’il doute fort de pouvoir retrouver les panneaux manquants. Dans ce contexte, son organisation se prépare déjà à en commander d’autres.

On trouvera peut-être une manière de les ancrer différemment , soutient M. Gaudreault, visiblement dépité.

Cependant, il mentionne qu’avant de faire de nouveaux investissements sur le site, il va falloir qu’on prévoit de la sécurité .

Toutefois, il reconnaît que la tâche ne s’annonce pas simple. On ne peut pas mettre des gens là 24 heures sur 24 , lance Carl Gaudreault.