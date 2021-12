Des retards additionnels dans les chirurgies pour le temps de Fêtes

À partir de lundi, davantage de Manitobains verront leur intervention chirurgicale repoussée, a annoncé Soins communs Manitoba, dimanche. La mesure affectera de 10 à 15 patients par jour en attente d’une chirurgie non urgente, à Winnipeg.

Le nombre d’infections à la COVID-19 augmente rapidement en raison du variant Omicron. Cela nuira à la capacité des établissements de santé, alors qu’une hausse des cas est prévue pour les prochains jours , indique Soins communs Manitoba dans un communiqué.

Les patients visés par les reports de chirurgie additionnels seront contactés par téléphone par leur équipe de soins.

Les chirurgies urgentes ou relatives à des cancers prévues au Centre des sciences de la santé, à l’Hôpital Saint-Boniface et à l’Hôpital Grace seront favorisées en fonction de l’évaluation faite par les équipes de soins.

Des patients de l’Hôpital Victoria, de l’Hôpital Concordia et de la clinique Pan Am pourraient également être contactés alors que les interventions urgentes et les cas émergents auront le priorité.

Pour l'instant, aucun report n’est prévu au Centre de santé Misericordia.

Les patients doivent s’attendre à ce que leur opération ait lieu dans un autre endroit ou à un autre moment. Ceux qui attendent leur intervention chirurgicale chez eux pourraient aussi avoir à la subir dans un autre établissement, a précisé Soins communs.

Le personnel de santé, quant à lui, ne sera pas réduit.

Pour le moment, nous ne planifions pas de réduire le nombre de chirurgies en deçà de la planification habituelle du temps des Fêtes , indique l'organisme.

Depuis le début de la pandémie, 152 000 chirurgies et tests diagnostiques ont été reportés dans la province, selon Doctors Manitoba.

Dans son communiqué, Soins communs demande aux personnes admissibles à la troisième dose de prendre rendez-vous pour se faire vacciner.