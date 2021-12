Des données encourageantes pour la troisième dose du vaccin de Moderna contre Omicron

Dans un communiqué publié lundi matin, la pharmaceutique américaine affirme qu’une dose de 50 microgrammes de son vaccin – soit celle déjà approuvée par Santé Canada – multiplie par environ 37 la quantité d’anticorps neutralisants fabriqués par le corps humain, 29 jours après sa réception.

Une dose de 100 microgrammes du même vaccin fait encore mieux. Elle multiplie par environ 83 la quantité d’anticorps présents dans l’organisme d’une personne qui a reçu deux doses, après la même période d’un peu plus de quatre semaines après son injection.

Les données de Moderna sont issues de tests effectués sur des échantillons de sang contaminés par un pseudovirus imitant le variant Omicron dans les laboratoires du National Institute of Allergy and Infectious Diseases Vaccine Research Center, au Centre médical de l’Université Duke.

« C'est très efficace et très sécuritaire. Je crois que ça va protéger les gens pour la période des fêtes et pour les mois d'hiver, lorsque la pression d'Omicron sera la plus forte. »