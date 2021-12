75 % des Saskatchewanais admissibles sont adéquatement vaccinés

Dimanche, 762 personnes ont été déclarées pleinement vaccinées. Cela a permis de franchir une étape : trois personnes sur quatre ont maintenant complété leur vaccination dans la province, selon les données récoltées par CBC.

Cependant, le statut de vaccination complet entre en vigueur 14 jours après la réception d’une deuxième dose de vaccin à ARN messager ou d’une dose du vaccin Johnson & Johnson.

Le vaccin de Johnson & Johnson est un vaccin à usage unique. Les personnes qui le reçoivent n’ont besoin que d’une seule dose.

Selon les données du gouvernement, les doses injectées dans la journée de dimanche portent à 1 785 376 le nombre total de doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination. De ce nombre, plus de 936 000 ont servi de premières doses et plus de 849 000 ont permis de vacciner complètement un receveur.

Par ailleurs, 169 365 troisièmes et quatrièmes doses ont été administrées jusqu'à présent.

Les doses de rappel sont disponibles dès lundi pour les personnes âgées de 18 ans et plus.