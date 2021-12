Des familles d’accueil pour animaux recherchées

Dans un refuge, les animaux ne montrent pas toutes leurs qualités. On a besoin de milieux normaux pour les voir s’épanouir , constate la directrice générale de l’organisation, Mélanie St-Gelais.

Elle ajoute que des sorties momentanées du refuge permettent aussi de voir si les bêtes sont prêtes à être adoptées.

Mme St-Gelais précise que les placements sont plus ou moins longs.

Ça peut varier de deux semaines à quelques mois. Il y a même une famille qui a accueilli un chat pendant un an , explique-t-elle.

Si quelqu’un ne veut s’engager que pour un mois, on peut lui envoyer un animal adulte qui a besoin d’un traitement d’un mois , assure-t-elle.

Mélanie St-Gelais souligne que l’équipe de la SPCA s’efforce de créer des combinaisons gagnantes.